  • Home>
  • Gallery»
  • Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर

Nora Fatehi Music video looks: नोरा फतेही एक मशहूर डांसर, एक्ट्रेस और स्टाइल आइकॉन हैं, जो अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं। इन तस्वीरों में उनका हर अंदाज़ अलग कहानी कहता है, कभी जंगल क्वीन, कभी गोल्डन ग्लो डिवा, तो कभी डांस फ्लोर की रॉयल क्वीन। हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस और चार्म झलकता है।

By: Ananya verma Last Updated: August 15, 2025 14:12:36 IST
Follow us on
Google News
Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
1/6

जंगल क्वीन वाइब (Nora Fatehi Fashion insta)

ब्राउन नॉटेड टॉप और काउ प्रिंट पैंट्स में नोरा का ये लुक एकदम वाइल्ड और बोल्ड लग रहा है। बैकग्राउंड में हरियाली और गोल्डन लाइट्स इस लुक को और भी शानदार बना रही है। Hairstyle में वेवी हाइलाइटेड बाल नोरा को मॉडर्न क्वीन जैसा अंदाज दे रहे है।

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
2/6

गोल्डन ग्लोइंग दिवा (Nora Fatehi Golden Diva)

सफेद रैप टॉप में नोरा का ये लुक काफी एलिगेंट लग रहा है। चेहरे पर गोल्डन ग्लिटर और सूरज की रौशनी में उनका ग्लो लुक के साथ जच रहा है। ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप इस लुक को और भी रॉयल और ड्रीमय बना रहे है।

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
3/6

नोरा फ़तेहि का पॉवेर्पाक लुक (Nora Fatehi Powerful Look)

ब्राउन टॉप में हाथ उपर उठाये नोरा का ये पोज ताकत और कॉन्फिडेंस दिखता है। ग्रीन बैकग्राउंड और ब्राउन एक्सेसरीज इस लुक में ट्राइबल टच दे रही है। उनका चेहरा और नजरे चार्मिंग और कैमरा परफेक्ट लग रही है।

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
4/6

डांसिंग क्वीन नोरा (Nora Fatehi Dancing Queen)

गोल्डन टॉप और ब्रैडेड Hairstyle में नोरा का ये लुक पूरी तरह से डांस और एनर्जी से भरा हुआ है। बैकग्राउंड में ट्रेडिशनल डांसर और कलरफुल माहौल, नोरा के इस ऑउटफिट को एकदम रॉयल डांसिंग क्वीन वाइब देता है।

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
5/6

गोल्डन नाइट ग्लैमर (Nora Fatehi Golden Glamour)

ब्राउन टॉप और गोल्डन लाइट्स के बीच बैठा उनका ये लुक बेहद सेंसुअल है। नोरा के चेहरे की मुस्कानम, हलके खुल बाल और बैकग्राउंड में आलिशान सेटअप, लुक को कॉम्पलिमेंट कर रहा है। नोरा का अंदाज दिल जीत लेने वाला है।

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

ये तस्वीरें और जानकारी सिर्फ मनोरंजन और फैशन दिखाने के लिए हैं। किसी की छवि को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। सभी तस्वीरों और सामग्री के अधिकार उनके असली मालिक के पास हैं।

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
Nora Fatehi के जंगल क्वीन से लेके डांस फ्लोर तक, उनके ये हॉट लुक्स ने मचाया सोशल मीडिया पर कहर - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?