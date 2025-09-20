Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की

Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की

Actress Nikki Tamboli: बॉलीवुड और टीवी की हॉट डीवा निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है. कभी बेडरूम में लेटकर तो कभी कैमरे के सामने खड़े होकर, निक्की का हर पोज़ फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है. उनका बोल्ड अंदाज इतना ग्लैमरस है कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे.

By: Shraddha Pandey Last Updated: September 20, 2025 08:24:04 PM IST
Follow us on
Google News
nikki tamboli hot photoshoot - Photo Gallery
1/5

निक्की तंबोली का हॉट फोटोशूट

सोशल मीडिया पर Nikki Tamboli ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है. उनका लेटेस्ट फोटोशूट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और फैंस की नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक गई हैं.

nikki tamboli sexy look - Photo Gallery
2/5

निक्की तंबोली बोल्ड फोटोशूट

इस बार निक्की ने ब्रालेट और बोल्ड आउटफिट में अपने हॉट अंदाज को फ्लॉन्ट किया है. तस्वीरों में निक्की बिस्तर पर लेटी दिख रही हैं, वहीं कुछ पोज में खड़े होकर उन्होंने अपने ग्लैमरस और बोल्ड लुक को सबके सामने पेश किया है.

nikki tamboli bold photos - Photo Gallery
3/5

निक्की तंबोली सेक्सी पोज

उनके इस हॉट फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. फैंस कमेंट्स में उनकी तारीफ कर रहे हैं और एक ने लिखा- “क्या किस्मत है अरबाज की, जो Nikki जैसी हसीना उनके साथ है.

nikki tamboli hot pics - Photo Gallery
4/5

निक्की तंबोली की बोल्ड अदाएं

निक्की का ये फोटोशूट उनके फैशन और बोल्डनेस का बेहतरीन कॉम्बो है. हर पोज में उनकी सेल्फ कॉनन्फिडेंस और ग्लैमर साफ झलक रहा है. उनके फॉलोअर्स की संख्या इस फोटोशूट के बाद लगातार बढ़ती जा रही है.

nikki tamboli sexy pics - Photo Gallery
5/5

निक्की तंबोली का ग्लैमरस अवतार

फैंस तो बस यही कह रहे हैं कि निक्की का हॉट अंदाज देखने के बाद किसी की नजरें उनसे हटाना नामुमकिन है. सोशल मीडिया पर उनका यह बोल्ड अवतार चर्चा का विषय बन चुका है.

Tags:
nikki tamboliNikki Tamboli hot picsNikki Tamboli in bralettenikki tamboli instagramNikki Tamboli sexy look
Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery
Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery
Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery
Nikki Tamboli का बोल्ड अवतार देख पागल हुए फैंस, बोले- क्या किस्मत है अरबाज की - Photo Gallery