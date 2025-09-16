कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस!

Nikki Tamboli Bikini Photos: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं, जो इंटरनेट पर हुस्न दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. आज हम यहां भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी हॉट और सेक्सी फोटोज-वीडियो देख फैंस आहें भरते नजर आते हैं. यह और कोई नहीं, बल्कि निक्की तंबोली हैं. निक्की तंबोली ऐसे तो फिल्मों और टीवी शोज में बहुत कम नजर आई हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर सेक्सी अवतार के लिए खूब पॉपुलर हैं. आइए, यहां देखते हैं निक्की तंबोली की मोस्ट सेक्सी 10 फोटोज.

By: Prachi Tandon Last Updated: September 16, 2025 14:45:33 IST
कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
1/10

निक्की तंबोली की बिकिनी फोटोज वायरल

फिल्मी दुनिया की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है, तो निक्की तंबोली का नाम लिस्ट में शामिल न रहे ऐसा थोड़ा मुश्किल है. यही वजह है कि निक्की तंबोली जब भी इंस्टाग्राम पर अपनी हॉट, सेक्सी और सिडक्टिव फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट करती हैं तो लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लग जाती है. हाल में भी निक्की की कुछ बिकिनी फोटोज इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
2/10

निक्की ने बिकिनी में लेटकर दिया पोज

वायरल बिकिनी फोटोज में निक्की तंबोली का लुक सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि आहें भरने को मजबूर कर देगा. इन फोटोज में देखा जा सकता है एक्ट्रेस लाइट पिंक कलर की बिकिनी पहन अपना सोफे पर लेटकर सेक्सी अंदाज दिखाती नजर आ रही हैं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
3/10

निक्की तंबोली ने दिखाया हुस्न का जलवा

इन फोटोज में निक्की तंबोली ने बैठकर सिजलिंग अवतार दिखाया है. एक्ट्रेस ने परफेक्ट टोन्ड बॉडी तो फ्लॉन्ट की ही है, साथ ही अपने एक्सप्रेशन्स से भी वह फैंस की अटेंशन अपनी तरफ खींच रही हैं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
4/10

सेक्सी फिगर फ्लॉन्ट करने में नहीं छोड़ी कसर

निक्की तंबोली को इन तस्वीरों में देख हर कोई आहें भरने के लिए मजबूर हो जाएगा. फोटोज में देख सकते हैं कि एक्ट्रेस किस तरह अपनी सेक्सी फिगर को फ्लॉन्ट कर रही हैं. निक्की ने अपने इस फोटोशूट में खास हैवी मेकअप कैरी नहीं किया है.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
5/10

निक्की का लुक देख कहेंगे-तौबा तौबा

न्यूड मेकअप के साथ निक्की तंबोली ने बालों को मैसी स्टाइल में बांधा है. इसके अलावा एक्ट्रेस ने कभी सोफे पर लेटकर, तो कभी बैठकर एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
6/10

पुरानी से पुरानी फोटो होती हैं वायरल

वायरल फोटोज में निक्की तंबोली का सेक्सी और सिजलिंग अवतार देख हर कोई तारीफों के पुल बांधता नजर आ रहा है. बता दें, एक्ट्रेस की यह फोटोज नई नहीं है. उन्होंने यह तस्वीरें साल 2024 में शेयर की थीं. लेकिन, निक्की की यह फोटोज इतनी हॉट और सेक्सी हैं कि लोग इन्हें बार-बार निहार रहे हैं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
7/10

निक्की तंबोली का वर्कफ्रंट

निक्की तंबोली के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ज्यादा स्क्रीन पर नजर नहीं आई हैं. निक्की ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल की तरह की थी. वहीं, निक्की ने तेलुगु फिल्म चिकाती गाडिलो चिठकोटुडू से फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया था.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
8/10

तमिल-तेलुगु फिल्मों में किया है एक्ट्रेस ने काम

इसके बाद एक्ट्रेस कंचना 3 में नजर आई थीं. कई फिल्मों में काम करने के बाद एक्ट्रेस को बिग बॉस 14 में देखा गया और इसके बाद निक्की के करियर को पंख लग गए.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
9/10

बिग बॉस के बाद करियर को मिला बूस्ट

बिग बॉस 14 के बाद निक्की ने खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा लिया था. कई शोज और म्यूजिक वीडियो में अपना दम दिखा चुकीं निक्की तंबोली ने बिग बॉस मराठी में भी हिस्सा लिया था और वह फाइनल तक भी पहुंची थीं. हालांकि, जीत नहीं पाई थीं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery
10/10

सोशल मीडिया पर रहती हैं खूब एक्टिव

बता दें, निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के लिए अक्सर ही हॉट-सेक्सी फोटोज शेयर करती रहती हैं. निक्की के इंस्टाग्राम पर 6.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस! - Photo Gallery

