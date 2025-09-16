कपड़े उतार हसीना ने हुस्न दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, एक-एक तस्वीर से टपक रही हॉटनेस!

Nikki Tamboli Bikini Photos: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं, जो इंटरनेट पर हुस्न दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. आज हम यहां भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी हॉट और सेक्सी फोटोज-वीडियो देख फैंस आहें भरते नजर आते हैं. यह और कोई नहीं, बल्कि निक्की तंबोली हैं. निक्की तंबोली ऐसे तो फिल्मों और टीवी शोज में बहुत कम नजर आई हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर सेक्सी अवतार के लिए खूब पॉपुलर हैं. आइए, यहां देखते हैं निक्की तंबोली की मोस्ट सेक्सी 10 फोटोज.