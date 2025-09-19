TV की सबसे हॉट एक्ट्रेस हैं Nia Sharma, यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें गवाह हैं

एक्ट्रेस निया बोल्ड लुक

निया शर्मा का फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. वह अक्सर रैड कार्पेट लुक्स और पब्लिक अपीयरेंस से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट्स तक, हर जगह अपनी बोल्डनेस से छा जाती हैं. यही वजह है कि उन्हें टीवी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और डेरिंग एक्ट्रेसेज में गिना जाता है.