New Year Gift Superstition: कहीं आपने तो नहीं दे दिया अपने दोस्त को ये गिफ्ट, पूरे साल पड़ेगा पछताना, जानें वजह..!

New Year Gift Superstition: नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, खुशियां और रिश्तों में अपनापन लेकर आता है. इस मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाओं के साथ तोहफे भी देते हैं. लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें गिफ्ट में देने से रिश्तों, धन और सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.