New Year Gift Superstition: कहीं आपने तो नहीं दे दिया अपने दोस्त को ये गिफ्ट, पूरे साल पड़ेगा पछताना, जानें वजह..!
New Year Gift Superstition: नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, खुशियां और रिश्तों में अपनापन लेकर आता है. इस मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाओं के साथ तोहफे भी देते हैं. लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें गिफ्ट में देने से रिश्तों, धन और सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
घड़ी
घड़ी गिफ्ट करना समय के बिगड़ने का संकेत माना जाता है. इसलिए नए साल जैसे शुभ अवसर पर इनसे परहेज करें.
रुमाल
रुमाल देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है. इसलिए नए साल पर रुमाल न दें.
नुकीली वस्तुएं
चाकू, कैंची या अन्य नुकीली चीजें रिश्तों में कटुता ला सकती हैं. माना जाता है कि इससे आपसी संबंधों में दूरी और तनाव बढ़ता है. यदि कोई आपको ऐसी चीज दे, तो उसे अपने पास न रखें.
जूते और चप्पल
ज्योतिष में जूते-चप्पल को दरिद्रता से जोड़ा जाता है. इन्हें उपहार में देने से आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़तीं. शुभ अवसर पर इस तरह के गिफ्ट से बचना ही बेहतर होता है.
पर्स या बैग
पर्स धन का प्रतीक होता है. इसे गिफ्ट में देने से धन हानि और आर्थिक संकट आने की मान्यता है. साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी कम हो सकती है.
भगवान की मूर्तियां
हर देवी-देवता की मूर्ति के लिए विशेष पूजा-विधि और नियम होते हैं. ये जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति उन नियमों का सही पालन कर पाए. नियमों की अनदेखी को धार्मिक रूप से अशुभ माना जाता है.
मनी प्लांट
मनी प्लांट को न तो गिफ्ट में देना चाहिए और न ही लेना चाहिए. मान्यता है कि इसे चुपके से लाकर लगाने पर ही घर में समृद्धि आती है. गिफ्ट में देने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.