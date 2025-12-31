  • Home>
  New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प

New Year 2026 Resolutions: इन छोटे-छोटे संकल्पों को आप साल 2026 की शुरुआत में अपनाकर जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. किसी काम को छोटा ना समझें और ना ही डरें. साल 2026 में नई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.


By: Tavishi Kalra | Published: December 31, 2025 10:10:31 AM IST

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
1/7

New Year Resolution

नए साल की शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है. हर कोई नया साल शुरू होने से पहले कई प्रण लेते हैं हम नए साल में अपने में यह सुधार लाएंगे, इस काम को नहीं करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, गलत काम का त्याग करें. जानते हैं वो कौन से पॉजीटिव और बेहतरीन संकल्प हैं, जिन्हे आप 2026 में अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
2/7

New Year Resolution

सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का संकल्प ले सकते हैं. इसके लिए आप यह संकल्प ले सकते हैं कि आप हर रोज अपनी हेल्थ के लिए काम करेंगे. हेल्दी फूड खाएंगे, वॉक, योग या किसी भी प्रकार का व्यायाम अपनी रूटिन में शामिल करेंगे.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
3/7

New Year Resolution

दूसरा संकल्प आप अपने व्यवाहार में बदलाव का कर सकते हैं. अगर आप अपनी किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं या किसी आदत का त्याग करना चाहते हैं तो इस दिन उसे छोड़ने का संकल्प लें. क्योंकि जीवन में यह छोटे-छोटे बदलाव आपको बेहतर बना सकते हैं.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
4/7

New Year Resolution

तीसरा संकल्प आप अपने आपको डिजिटल दुनिया से दूर रखने का कर सकते हैं. आजकल हम सब डीजिटल इतना ज्यादा हो गए हैं कि हर काम के लिए फोन, टैब, लैपटॉप का यूज करते हैं. सोशल मीडिया हमारे जीवन का आधा हिस्सा है. डीजिटल दुनिया को बॉय-बॉय कहें और अपने आप को समय दें, किताबें पढ़ें.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
5/7

New Year Resolution

चौथा संकल्प आप नए साल की शुरुआत में नई चीजों को सीखने का बना सकते हैं. इस नए साल में अपने अंदर बदलाव करें, नए स्क्रिल्स को सीखें. नोट्स बनाएं और नए आदतें डालें.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
6/7

New Year Resolution

पांचवां संकल्प अपने परिवार को समय देने का करें. परिवार जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना हम कुछ नहीं है. कोशिश करें और परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दें और उनको समझें और उनकी जरूरतों को पूरा करें.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery
7/7

New Year Resolution

छठा संकल्प है खर्चों के लिए, अपने पैसों को बचाने का संकल्प लें. फालतू और फिजूल खर्च से दूरी बनाकर रखें. पैसे की बचत हमेशा किसी नेक समय में काम आती है. इसीलिए पैसे को पैसा समझें और बर्बाद ना करें.

New Year 2026 Resolutions: पॉजिटिव शुरुआत के लिए अपनाएं नए साल के बेस्ट संकल्प - Photo Gallery

