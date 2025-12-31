New Year 2026 Food Ideas: नए साल पर जरूर बनाएं ये खाने की चीजें, मानी जाती हैं शुभ

New Year Dishes

साल के पहले दिन दालों का सावेन करें, जैसे मसूर दाल (lentils) और काले चने (black-eyed peas) सिक्के और सौभाग्य के प्रतीक हैं. ये खाने में भी पौष्टिक होती हैं और शुभ होती हैं.

दही को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और पौषटीक माना गया है. साल की शुरुआत दही खाकर भी कर सकते हैं. दही को बेहतर प्रोबायोटिक्स का सोर्स माना गया है.