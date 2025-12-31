  • Home>
  New Year 2026 Food Ideas: नए साल पर जरूर बनाएं ये खाने की चीजें, मानी जाती हैं शुभ

New Year 2026 Food Ideas: नए साल पर जरूर बनाएं ये खाने की चीजें, मानी जाती हैं शुभ

New Year 2026 Food Ideas: नए साल 2026 सभी के लिए मंगलमय हो हर कोई इसकी कामना करता है. साल का पहला कैसे शुभ और यादगार बनाया जाए इसकी कोशिश कर कोई करता है. जानते हैं वो कौन सी फूड आइटम हैं जिन्हें साल के पहले दिन रसोई में बनाना और खाना शुभ होता है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 31, 2025 11:04:13 AM IST

नए साल की शुरुआत हर कोई खास करना चाहता है. इसीलिए नए साल को बेहतरीन और शानदार बनाने के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है. जानते हैं वो कौन-सी रिसेपी हैं जिनको साल के पहले दिन बनाना शुभ माना गया है.

नए साल के पहले दिन सबसे पहले अपनी रसोई में कुछ मीठा बनाएं, साल की शुरुआत मीठे साथ करें, भगवान को भोग लगाएं और सबमें बांटे. इस दिन आप मीठे में हल्वा, खीर आदि बना सकते हैं.

साल के पहले दिन चावल जरूर बनाएं. चावल को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है. इस दिन आप अपने घर में मीठे पीले चावल बना सकते हैं. पीले चावल का भोग भगवान श्री राम को भी लगा सकते हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है.

साल के पहले दिन हरी सब्ज़ियां घर में बनाएं जैसे पत्तागोभी, पालक, केल जैसी सब्ज़ियां इन सभी को धन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इनके पत्ते पैसों जैसे दिखते हैं, इन्हें सूप, सलाद

साल के पहले दिन दालों का सावेन करें, जैसे मसूर दाल (lentils) और काले चने (black-eyed peas) सिक्के और सौभाग्य के प्रतीक हैं. ये खाने में भी पौष्टिक होती हैं और शुभ होती हैं.
दही को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और पौषटीक माना गया है. साल की शुरुआत दही खाकर भी कर सकते हैं. दही को बेहतर प्रोबायोटिक्स का सोर्स माना गया है.

दही को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और 'पौष्टिक माना गया है. साल की शुरुआत दही खाकर भी कर सकते हैं. दही को बेहतर प्रोबायोटिक्स का सोर्स माना गया है.

