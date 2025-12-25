पेंशन सिस्टम में बड़ा अपडेट: नए NPS बदलावों से मिलेगा डबल फायदा

भारत के नेशनल पेंशन सिस्टम में हाल ही में सालों बाद सबसे बड़े सुधारों में से एक हुआ है. एग्जिट नियम आसान हो गए हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है और एन्युटी की ज़िम्मेदारियाँ कम हो गई हैं. लेकिन असल में क्या बदला है और यह आपके रिटायरमेंट के पैसों पर कैसे असर डालेगा?