Navratri 2025: दिल्ली के टॉप वेन्यू जहाँ होगी डांडिया और गरबा की धूम
नवरात्रि 2025 का समय दिल्ली में और भी खास होने वाला है। नौ दिनों का यह त्योहार सिर्फ मां दुर्गा की भक्ति का ही नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और रंगों का भी उत्सव है. यदि आप इस नवरात्रि में परिवार या दोस्तों के साथ गरबा और डांडिया का आनंद लेना चाहते हैं, तो राजधानी में कई ऐसी जगहें हैं जहां धूमधाम और उत्साह अपने चरम पर होता है.
द्वारका डांडिया नाइट्स
द्वारका का डांडिया नाइट्स हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है और इस बार नवरात्रि 2025 में भी बड़े पैमाने पर सजे हुए मैदान, चमचमाती रोशनी और लाइव डीजे म्यूजिक की योजना की जाएगी
कनॉट प्लेस गरबा फेस्ट
दिल्ली का दिल कहलाने वाला कनॉट प्लेस नवरात्रि में और भी रंगीन हो जाता है. यहां होने वाला गरबा फेस्ट एक भव्य आयोजन है जिसमें देशभर से कलाकार शामिल होते हैं. पारंपरिक नृत्य के साथ-साथ यहां गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद भी मिलता है.
नेहरू पार्क गरबा उत्सव
नेहरू पार्क का गरबा उत्सव प्रकृति और संस्कृति का अनोखा मेल है. हरे-भरे वातावरण में जब ढोल और मंजीरे की आवाज गूंजती है तो अनुभव और भी दिव्य लगता है. यहां सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे परिवार के साथ समय बिताना आसान हो जाता है.
प्रगति मैदान डांडिया फेस्टिवल
प्रगति मैदान का डांडिया फेस्टिवल दिल्ली के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है. यहां का स्टेज, सजावट और लाइव म्यूजिक इतना भव्य होता है कि लोग दूर-दूर से हिस्सा लेने आते हैं. कलाकारों की प्रस्तुति, आकर्षक परिधानों की झलक और हजारों लोगों का एक साथ थिरकना माहौल को जादुई बना देता है और इस बार फिर से नवरात्रि 2025 में काफी जानेमानी हस्तियां शामिल होने वाले है.
गुरुग्राम का डांडिया नाइट
दिल्ली से सटा गुरुग्राम भी डांडिया नाइट्स के लिए काफी मशहूर है. यहां के क्लब और होटल बड़े स्तर पर आयोजन करते हैं. युवाओं की भीड़, मॉडर्न संगीत और ट्रेंडी ड्रेसिंग स्टाइल इस आयोजन को अलग पहचान देते हैं. यहां आप दोस्तों के साथ रातभर मस्ती कर सकते हैं और नवरात्रि को एक यादगार अनुभव बना सकते हैं.
नोएडा गरबा महोत्सव
दिल्ली-एनसीआर में नोएडा भी गरबा महोत्सव का खास केंद्र है. यहां का आयोजन परिवार और दोस्तों के लिए बेहतरीन विकल्प है. विशाल पंडाल, सजावट और गरबा की धुनों से माहौल पूरी तरह से त्योहारमय हो जाता है.
साउथ दिल्ली कल्चरल गरबा
साउथ दिल्ली में कई कल्चरल सोसायटियां और क्लब बड़े पैमाने पर गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन करते हैं. यहां आपको संगीत, नृत्य और फूड स्टॉल्स का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है.
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डांडिया महोत्सव
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डांडिया महोत्सव में कई अलग-अलग कॉलेज से . युवाओं की भीड़, मॉडर्न संगीत और खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा.यहां आप दोस्तों के साथ रातभर मस्ती कर सकते हैं और नवरात्रि को एक यादगार अनुभव बना सकते हैं.
