Navratri 2025: दिल्ली के टॉप वेन्यू जहाँ होगी डांडिया और गरबा की धूम

नवरात्रि 2025 का समय दिल्ली में और भी खास होने वाला है। नौ दिनों का यह त्योहार सिर्फ मां दुर्गा की भक्ति का ही नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और रंगों का भी उत्सव है. यदि आप इस नवरात्रि में परिवार या दोस्तों के साथ गरबा और डांडिया का आनंद लेना चाहते हैं, तो राजधानी में कई ऐसी जगहें हैं जहां धूमधाम और उत्साह अपने चरम पर होता है.