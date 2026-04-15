यूपी का ये गांव बना घोस्ट विलेज, पुलिस के डर से पुरुषों का पलायन; सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं बची

Narharpur Village Ambedkar Jayanti Cancelled: नरहरपुर में पुलिस-ग्रामीण झड़प के चार दिन बाद भी तनाव कायम है. डर से पुरुष गांव छोड़ चुके हैं. महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए. अंबेडकर जयंती फीकी रही. अवैध कब्जा हटाने से विवाद शुरू हुआ, कई पर केस दर्ज, लेकिन कपड़ों में भय अब भी कायम है.