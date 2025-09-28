Namrita Malla की ये 10 तस्वीरें देख लीं तो रातों की नींद उड़ना तय
Namrita Malla Bold Photos: नम्रता मल्ला ने अपनी हॉटनेस से लाखों लोगों को दीवाना बनाया है. आए दिन वो अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर करती हैं जिसे देखकर फैंस बेकाबू हो जाते हैं. उनका लेटेस्ट पोस्ट देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.
भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला
भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला का नाम सुनते ही आपका मन डोल जाता होगा. और, ऐसा हो भी क्यों ना उनकी हॉटनेस से भरी तस्वीरें किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं.
नम्रता भोजपुरी हॉट फोटोज
नम्रता भोजपुरी की उन हसीनाओं में शुमार हैं जिन्हें देखकर फैंस अपनी रातें हसीन बनाते हैं. उनकी एक एक फोटोज में बोल्डनेस का तड़का नजर आता है.
नम्रता मल्ला सेक्सी लुक
अपनी अदाओं से नम्रता मल्ला इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी अप्सराओं को टक्कर देती हैं. लेकिन, उनकी तस्वीरें इतनी बोल्ड होती हैं कि आप किसी के सामने नहीं देख सकते.
नम्रता मल्ला बोल्ड फोटो
सिर्फ बोल्डनेस ही नहीं, अपने डांस मूव्स से भी उन्होंने करोड़ों दिलों को घायल कर रखा है. उनका फिगर देखकर लोगों का रोम रोम खड़ा हो जाता है.
भोजपुरी क्वीन नम्रता मल्ला
यही नहीं, उनका बिकिनी लुक हर किसी के दिल पर छूरियां चला जाता है. क्लीवेज से भरे उनके पोज देख उनके फैंस तड़प उठते हैं.
नम्रता मल्ला का बोल्ड डांस
इस तस्वीर को देखिए आप नम्रता के दीवाने ना हो गए तो नाम बदल दीजिएगा. आए दिन वो अपनी ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं कि बस पूछो मत.
नम्रता मल्ला का सोशल मीडिया
उनके फैंस तो उनके इंस्टा पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं. वो उम्मीदें जगाते हैं कि कब नम्रता अपनी बोल्डनेस से भरी फोटोज उनके साथ शेयर करेंगी.
नम्रता मल्ला का इंस्टा पोस्ट
यूं तो भोजपुरी स्टार्स हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं. लेकिन इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस में नम्रता मल्ला सबसे पॉपुलर हैं.
नम्रता मल्ला का बिकिनी लुक
नम्रता की एक न एक फोटो और वीडियो आए दिन जमकर वायरल होती रहती है. उनके लेटेस्ट बिकिनी लुक से वो इंटरनेट की गलियों में आग लगाते हुए फैंस के दिलों पर कहर बरपा रही हैं
नम्रता मल्ला का रिवीलिंग आउटफिट
वर्कफ्रंट की बात करें तो नम्रता पर फिल्माया गाना ‘चढ़ल जवानी रसगुल्ला' खूब वायरल हुआ था. यूट्यूब पर उनका ये वाला गाना 100 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.