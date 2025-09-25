मुगल दरबार की सबसे रहस्यमयी कहानी: पिता ने बेटी को किया बंद

मुगल इतिहास की घटनाएँ अक्सर शक्ति, राजनीति और पारिवारिक रिश्तों के बीच जटिल टकराव से भरी होती हैं. उन कहानियों में से एक है जेब-उन-निसा की, औरंगजेब की पहली बड़ी बेटी, जिन्हें इतिहास में एक प्रतिभाशाली कवयित्री और विदुषी के रूप में याद किया जाता है. हम जानते हैं उन मुख्य कारणों और घटनाओं को, जिनकी वजह से जेब-उन-निसा को सलीमगढ़ किले में करीब 20 साल कैद में रहना पड़ा