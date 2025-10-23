हरम की औरतों को रातभर नहीं सोने की मिलती थी मोटी कीमत, महीने की तनख्वाह जान खिसक जाएगी पैरों तले जमीन!

बाबर ने की हरम की शुरुआत!

भारत में हरम की शुरुआत मुगल बादशाह बाबर ने की थी. वहीं, इसे बढ़ाने का काम बादशाह अकबर ने अपने हाथों में लिया. वहीं, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जहांगीर के हरम में 5 हजार से ज्यादा औरतें थीं. इन औरतों में बादशाह की बेगमों से लेकर दासियां और रखैलें भी शामिल थीं.