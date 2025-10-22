कश्मीरी और बंगाली लड़कियों के शौकीन थे मुगल बादशाह! हरम में चुन-चुनकर आती थीं औरतें

मुगल हरम की हजारों औरतें

कई इतिहासकारों ने मुगल काल के ऐसे पहलू को भी छुआ है जिससे आम लोग लंबे समय तक अंजान रहे हैं. जी हां, वह है मुगलों का हरम. मुगलों का हरम ऐसी जगह थी जहां हजारों औरतें रहती थीं. इन औरतों में बादशाह की बेगमों के साथ-साथ दासियां, नृर्तकियां और रखैलें रहती थीं.