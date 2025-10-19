‘बादशाह के बिस्तर’ पर कौन? मुगल हरम का यह फैसला करता था सिर्फ एक शख्स, नहीं चलती थी किसी औरत की मर्जी!

बादशाह की पसंदीदा औरत को मिलती थी इज्जत!

बादशाह के साथ बिस्तर पर जाने वाली और उसकी पसंदीदा औरत को हरम से लेकर दरबार में इज्जत के साथ-साथ खूब सारा धन और सोने-जेवरात मिलते थे. यही वजह थी कि हर औरत बादशाह के साथ समय बिताना चाहती थी. ऐसे में कौन बादशाह के साथ बिस्तर पर जाएगा यह हरम का एक बड़ा फैसला होता था.