इस वीकेंड गर्लफ्रेंड संग फुर्सत से बना लें मूवी देखने का प्लान; लिस्ट में शामिल कई शानदार फिल्में…
Movies Releasing In Theatres : 2026 ने इंडियन सिनेमा के लिए एक रोमांचक नए दौर की शुरुआत की है, और हम आपको बताने आए हैं कि इस हफ्ते आप सिनेमाघरों में क्या देख सकते हैं. साल की शुरुआत जोरदार हुई, जिसमें अगस्त्य नंदा ने बहुत ज्यादा इंतजार की जा रही इक्कीस में दर्शकों को इम्प्रेस किया, जबकि ध्रुव कई हफ्तों से धूम मचा रही है. हालांकि, इस हफ्ते लाइमलाइट साउथ इंडियन सिनेमा पर है. लाइनअप में कई बडी साउथ इंडियन फिल्में शामिल हैं, जिनमें सबसे खास विजय थलपति की लेटेस्ट फिल्म है, और कोई भी बॉलीवुड फिल्म उनसे क्लैश नहीं कर रही है. यहां उन नई फिल्मों की लिस्ट है जो इस हफ्ते दर्शकों का दिल जीतने का लक्ष्य बना रही हैं.
धुरंधर
इस वीकेंड आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखने जा सकते हैं. अगर आपने यह फिल्म अब तक नहीं देखी है, तो आपको जरूर देखनी चाहिए. इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है.
जना नायकन
यह थलपति विजय की राजनीति में एंट्री से पहले आखिरी फिल्म है. इस एक्शन से भरपूर फिल्म को एच.एस. विनोद ने डायरेक्ट किया है. विजय के साथ फिल्म में पूजा हेगडे, बॉबी देओल और गौतम वासुदेव मेनन भी हैं. यह फिल्म एक आम आदमी के बारे में है जो अन्याय के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन जाता है.
द राजा साब
मारुति द्वारा निर्देशित, इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो अपनी आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति चाहता है.
पराशक्ति
पराशक्ति एक आने वाली भारतीय तमिल-भाषा की राजनीतिक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कोंगारा ने डायरेक्ट किया है और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले आकाश भास्करन ने प्रोड्यूस किया है. 1960 के दशक पर आधारित इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन, अथर्व और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में हैं.
ग्रीनलैंड 2 मैगजीन
माइग्रेशन 2: माइग्रेशन 2026 ग्रीनलैंड का एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक डिजास्टर सीक्वल है जो गैरीटी परिवार की कहानी बताता है, जो ग्रीनलैंड में अपने बैंकर के लिए एक नए घर की तलाश में पूरे यूरोप में यात्रा पर निकलते हैं.
लालो - कृष्णा सदा सहायते
लालो - कृष्णा सदा सहायते एक हिट गुजराती फिल्म है जो गुजराती सिनेमा में सफल प्रदर्शन के बाद 9 जनवरी, 2026 को पूरे देश में हिंदी में रिलीज होगी. यह फिल्म भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित एक रथ चालक की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है.