इस वीकेंड गर्लफ्रेंड संग फुर्सत से बना लें मूवी देखने का प्लान; लिस्ट में शामिल कई शानदार फिल्में…

Movies Releasing In Theatres : 2026 ने इंडियन सिनेमा के लिए एक रोमांचक नए दौर की शुरुआत की है, और हम आपको बताने आए हैं कि इस हफ्ते आप सिनेमाघरों में क्या देख सकते हैं. साल की शुरुआत जोरदार हुई, जिसमें अगस्त्य नंदा ने बहुत ज्यादा इंतजार की जा रही इक्कीस में दर्शकों को इम्प्रेस किया, जबकि ध्रुव कई हफ्तों से धूम मचा रही है. हालांकि, इस हफ्ते लाइमलाइट साउथ इंडियन सिनेमा पर है. लाइनअप में कई बडी साउथ इंडियन फिल्में शामिल हैं, जिनमें सबसे खास विजय थलपति की लेटेस्ट फिल्म है, और कोई भी बॉलीवुड फिल्म उनसे क्लैश नहीं कर रही है. यहां उन नई फिल्मों की लिस्ट है जो इस हफ्ते दर्शकों का दिल जीतने का लक्ष्य बना रही हैं.