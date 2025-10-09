इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश

Monalisa भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी- मानी एक्ट्रेस है और वो अक्सर अपने हॉट लुक्स से लोगो पर कयामत ढाती हैं.  हाल- फिलहाल में ही उनका एक सोशल मीडिया काफी ज्यादा वायरल हो रहा हैं जिसमे वो कभी खिड़की के सहारे तो कभी बेड पर लेटकर पोज दे रही है.   

By: Anuradha Kashyap | Published: October 9, 2025 4:37:07 PM IST

Follow us on
Google News
इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
1/8

मोनालिसा ने बैठकर दिया स्टाइलिश पोज़

इस फोटो में Monalisa बैठकर दिया स्टाइलिश पोज़ दे रही हैं, उनका ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस, सफेद रफल्ड स्ट्रैप और हीम डिज़ाइन शानदार लग रहा है.

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
2/8

बेड पर लेटकर दिया सेक्सी पोज

Monalisa इस तस्वीर में बेड पर लेटकर सेक्सी पोज दे रही है, उनकी स्माइल सबका दिल जीत रही है.

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
3/8

मोनालिसा की मुस्कान का जादू

बेड पर आराम करते हुए Monalisa का क्लोज़-अप शॉट बेहद दिलकश है, उनका स्माइल वाला एक्सप्रेशन उनके लुक को और ग्लैमरस बना रहा है.

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
4/8

खिड़की के पास दिया पोज़

यह फोटो Monalisa को फ्लोर-टू-सीलिंग विंडो के पास खड़ा दिखाती है, वो सर पर हाथ रखकर पोज दे रही है यह उनके कॉन्फिडेंस और स्टाइल को परफेक्ट तरीके से दिखाता है.

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
5/8

सिटी व्यू के साथ ग्लैमर

Monalisa खिड़की के पास खड़ी होकर कैमरे के सामने पॉज़ कर रही हैं, उनका फिटेड ड्रेस और स्टाइलिश बाल उनके ग्लैमरस लुक को और निखार रहे हैं.

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
6/8

बेड पर फ्रंट डिटेल शॉट

Monalisa बेड पर बैठी हैं, सामने कैमरे की ओर देखकर उनके ड्रेस का बटन-फ्रंट डिज़ाइन और रफल्ड स्ट्रैप्स नजर को अट्रैक्ट कर रहा हैं.

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
7/8

नेचुरल एंड कैज़ुअल लुक

इस फोटो में Monalisa का नेचुरल और सिंपल अंदाज़ साफ दिखाई दे रहा है, हल्का मेकअप और लहराती बालें उनकी तरफ अट्रैक्शन को और बढ़ा रहा हैं.

Disclaimer - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
actressBedroom makeoverbhojpuri actressBhojpuri MoviesBold fashion looksElegant fashionMonalisa bedroom styleMonalisa sexyMonalisa style
इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery
इस हसीना ने बेड पर लेटकर दिए सेक्सी पोज, बोल्ड अंदाज़ देखकर फैंस के उड़े होश - Photo Gallery