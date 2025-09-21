ये बॉलीवुड फिल्में Mohanlal की इन फिल्मों का रीमेक हैं, दूसरी वाली सलमान खान की ब्लॉकबस्टर
Mohanlal Bollywood remakes: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्मों ने साउथ सिनेमा ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड पर भी गहरा असर डाला है. उनकी कई मलयालम फिल्में इतनी पॉपुलर हुईं कि बॉलीवुड में भी इन्हें रीमेक किया गया. इन रीमेक्स ने यह साबित किया कि मोहनलाल की कहानियां और किरदार हर भाषा और संस्कृति में कामयाब हो सकते हैं. प्रियदर्शन जैसे निर्देशकों ने मोहनलाल की फिल्मों के रीमेक्स बॉलीवुड में बनाए और इन्हें बड़ी सफलता मिली. दृश्यम और भूल भुलैया जैसे रीमेक्स दर्शकों को खूब पसंद आए. इन फिल्मों में कहानी, ट्विस्ट और किरदारों की गहराई ने हिंदी दर्शकों को भी बांध कर रखा.
भूल भुलैया
2007 में रिलीज हुई ये फिल्म मलयालम फिल्म मणिचित्राथाजु की कॉमिक-हॉरर का रीमेक है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के निर्देशन ने इसे सुपरहिट बना दिया.
हर दिल जो प्यार करेगा
2000 में आई यह रोमांटिक ड्रामा सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी के साथ हिट हुई. लेकिन, मलयालम फिल्म चंद्रलेखा की कहानी को प्रियदर्शन ने हिंदी में ढाला.
खट्टा मीठा
2010 में आई अक्षय कुमार और तृषा की ये फिल्म मलयालम फिल्म वेलानाकालुडी नाडु का हिंदी रीमेक है. फैमिली ड्रामा और इमोशनल एलिमेंट्स ने इसे दर्शकों में काफी पॉपुलर बना दिया.
ग़रम मसाला
2005 में रिलीज हुई ये फिल्म मोहनलाल की मझीलिमा का हिंदी रीमेक है. अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की जोड़ी ने कॉमेडी और ड्रामे का जबरदस्त तड़का दिया.
दृश्यम
2015 की ये थ्रिलर फिल्म परिवार और अपराध के इर्द-गिर्द घूमती है. अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई और कहानी ने हिंदी दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया.