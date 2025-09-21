ये बॉलीवुड फिल्में Mohanlal की इन फिल्मों का रीमेक हैं, दूसरी वाली सलमान खान की ब्लॉकबस्टर

Mohanlal Bollywood remakes: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्मों ने साउथ सिनेमा ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड पर भी गहरा असर डाला है. उनकी कई मलयालम फिल्में इतनी पॉपुलर हुईं कि बॉलीवुड में भी इन्हें रीमेक किया गया. इन रीमेक्स ने यह साबित किया कि मोहनलाल की कहानियां और किरदार हर भाषा और संस्कृति में कामयाब हो सकते हैं. प्रियदर्शन जैसे निर्देशकों ने मोहनलाल की फिल्मों के रीमेक्स बॉलीवुड में बनाए और इन्हें बड़ी सफलता मिली. दृश्यम और भूल भुलैया जैसे रीमेक्स दर्शकों को खूब पसंद आए. इन फिल्मों में कहानी, ट्विस्ट और किरदारों की गहराई ने हिंदी दर्शकों को भी बांध कर रखा.