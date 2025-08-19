Miss Universe India 2025: जानें कौन हैं Manika Vishwakarma, जिन्होंने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज, जिनकी सेक्सी और बोल्ड तस्वीरें लगा रही हैं इंटरनेट पर आग

Miss Universe India 2025: 22 साल की मोनिका विश्वकर्मा ने इस बार ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2025’ का ताज अपने नाम किया है। वह इससे पहले भी अपनी समझदारी और टैलेंट से कई अवॉर्ड जीत चुकी हैं। अब वो थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत की तरफ से हिस्सा ले रही हैं। मोनिका अपनी खूबसूरती और पर्सनालिटी की वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं। उनकी हर ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 में उन्होंने कौन-कौन से खास और खूबसूरत आउटफिट पहने, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया।