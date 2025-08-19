  • Home>
  Miss Universe India 2025: जानें कौन हैं Manika Vishwakarma, जिन्होंने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज, जिनकी सेक्सी और बोल्ड तस्वीरें लगा रही हैं इंटरनेट पर आग

Miss Universe India 2025: जानें कौन हैं Manika Vishwakarma, जिन्होंने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज, जिनकी सेक्सी और बोल्ड तस्वीरें लगा रही हैं इंटरनेट पर आग

Miss Universe India 2025: 22 साल की मोनिका विश्वकर्मा ने इस बार ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2025’ का ताज अपने नाम किया है। वह इससे पहले भी अपनी समझदारी और टैलेंट से कई अवॉर्ड जीत चुकी हैं। अब वो थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत की तरफ से हिस्सा ले रही हैं। मोनिका अपनी खूबसूरती और पर्सनालिटी की वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं। उनकी हर ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 में उन्होंने कौन-कौन से खास और खूबसूरत आउटफिट पहने, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया।

By: Komal Kumari Last Updated: August 19, 2025 21:43:35 IST
माणिका विश्वकर्मा ने डीप मरून ड्रेस में जिता लाखों का दिल

माणिका विश्वकर्मा ने इस फोटो में डीप मरून ड्रेस की ड्रेपिंग और स्ट्रक्चर्ड फिटिंग उनके फिगर को ग्लैमरस तरीके से उभार रही है। खुले बालों में वे एकदम डिवा वाइब दे रही हैं, वहीं उनके बोल्ड ईयरिंग्स पूरे लुक को स्लिजी टच दे रहे हैं।

माणिका विश्वकर्मा गोल्डन ड्रेस में लगी कातिलाना

माणिका विश्वकर्मा ने इस फोटो में गोल्डन ड्रेस पहन रखी है जो उनके लुक को और भी ज्यादा कातिलाना बना रही है और साथ में उनकी ये फोटो देखकर के सोशल मिडिया पर आग की तरह फैल रहीं हैं ।

मैनिका विश्वकर्मा ग्लैमरस सिल्वर सीक्विन आउटफिट

मैनिका विश्वकर्मा इस फोटो में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। उनके ग्लैमरस सिल्वर सीक्विन आउटफिट ने हर किसी की नजरें थाम ली हैं। ट्रांसपेरेंट नेट में ढका ये ड्रेस, बोल्डनेस और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।

मनिका विश्वकर्मा स्टाइलिश काले गाउन में लगी ग्लैमरस

इस फोटो में मनिका विश्वकर्मा स्टाइलिश काले गाउन में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं। उनका कॉन्फिडेंट पोज और परफेक्ट मेकअप उनकी खुबशुरती को और भी निखार रहा है। इस लुक में उनकी सादगी और एलीगेंस दोनों झलकती हैं, जो हर लड़की के लिए प्रेरणा बन सकती है।

मनिका विश्वकर्मा शिवरिंग ड्रेस से बढाई दिल की धड़कने

मनिका विश्वकर्मा की ये ग्लैमरस लुक देखो जैसे उन्होंने चाँद के सारे सितारे अपने कपड़ों में समेट लिए हों। उनकी खूबसूरती और ये शिवरिंग ड्रेस एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बालों की खूबसूरत वेव्स और परफेक्ट मेकअप ने उनके हर एंगल को और भी ज्यादा खास बना दिया है और उन्हें देखने के बाद हर किसी की दिल की धड़कन थाम गई हैं।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

