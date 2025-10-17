  • Home>
  • चाकू के सहारे हसीना ने छुपाया शरीर का ऐसा अंग, बोल्डनेस देख हर कोई रह गया दंग!

चाकू के सहारे हसीना ने छुपाया शरीर का ऐसा अंग, बोल्डनेस देख हर कोई रह गया दंग!

Megha Shukla Photos: सोशल मीडिया पर बोल्डनेस दिखाकर पब्लिसिटी बटोरने का नया तरीका कई छोटी-मोटी एक्ट्रेसेस को काफी रास आ रहा है. इनमें एक एक्ट्रेस मेघा शुक्ला भी हैं जो कि इन दिनों हॉट फोटोशूट्स के जरिए ध्यान खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. 

By: Kavita Rajput | Last Updated: October 17, 2025 1:13:37 PM IST

चाकू के सहारे हसीना ने छुपाया शरीर का ऐसा अंग, बोल्डनेस देख हर कोई रह गया दंग! - Photo Gallery
1/7

टॉपलेस होकर दिए ऐसे पोज़

मेघा शुक्ला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं जो इक्का दुक्का फिल्मों में दिखी हैं. पब्लिसिटी पाने के लिए वह अक्सर फोटोशूट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.

2/7

इस अंदाज़ से चौंक गए लोग

हाल ही में मेघा ने कद्दू और चाकू पकड़कर एक हॉट फोटोशूट करवाया है. चाकू की मदद से मेघा ने अपने ब्रेस्ट छुपाए हैं जिससे उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

3/7

टॉपलेस फोटो के साथ दिया ऐसा कैप्शन

मेघा ने चाक़ू और कद्दू की मदद से अपने बॉडी पार्ट्स छुपाए हैं. उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करके कैप्शन में लिखा है, मेरे घर डिनर पर आयें लेकिन अपनी रिस्क पर...

4/7

नेशनल अवॉर्ड विनिंग का थीं हिस्सा

मेघा ने फिल्म 'कटहल' में छोटा सा रोल किया था जिसे हाल ही में नेशनल अवॉर्ड मिला था.

5/7

नाम के कपड़ों में देती हैं पोज़

मेघा का सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी तस्वीरों से भरा हुआ है जिनमें वो केवल नाम के कपड़े पहने हुई हैं.

6/7

बोल्ड फोटोशूट के लिए होती हैं ट्रोल

मेघा ने हरा कपड़ा लपेटकर ऐसे पोज़ दिए थे जिससे उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था.

7/7

बेड पर दिए बोल्ड पोज

मेघा नाइटी में सेक्सी पोज़ देने से नहीं कतराती हैं. वह हर पोज़ में एक्सपोज़ करने का बहाना खोज लेती हैं.

Tags:
megha shuklamegha shukla hot photosmegha shukla instagramMegha Shukla PhotosMegha Shukla video
