Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर मौन व्रत होती है आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति, जानें इसका महत्व
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन माघ मेले का तीसरा शाही और पवित्र स्नान किया जाएगा. साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार को है. इस दिन साधु और संत क्यों रखते हैं मौन व्रत जानें सही वजह.
मौनी अमावस्या को साल की महत्वपूर्ण अमावस्या माना गया है. नए साल 2026 (New Year 2026) की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या होगी. साल 2026 की पहली अमावस्या 18 जनवरी, रविवार के दिन पड़ रही है.
हिंदू कैलेण्डर में नए चन्द्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं. यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है, इस दिन कई धार्मिक काम किए जाते हैं. अमावस्या का दिन पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है. माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है.
माघ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी, रविवार को रात 12 बजकर 3 मिनट पर शुरु होगी, वहीं मौनी अमावस्या का अंत 19 जनवरी को रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगा. इसीलिए मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.
मौनी अमावस्या की तिथि को इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन पर लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ मेले में स्नान के लिए जाते हैं. माघ माह में मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है.
मौनी अमावस्या के दिन साधु- संत मौन व्रत करते हैं. इस दिन मौन व्रत करने से वाणी के साथ मन भी शांत रहता है. साथ ही ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है. इसीलिए इस दिन मौन व्रत मन के विकारों को शांत करता है.
इस दिन पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं. ऐसे में अमृत स्नान के बाद उन्हें तर्पण करना न भूलें. इस अनुष्ठान को करने के लिए संगम के पवित्र जल का इस्तेमाल करें और पूर्वजों का स्मरण करते हुए अर्घ्य दें. ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है