  Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर इन 3 काम को करने से मिलेगी पितृ दोष से मुक्ति और तरक्की

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर इन 3 काम को करने से मिलेगी पितृ दोष से मुक्ति और तरक्की

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रही है. इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय करने से जीवन में तरक्की आती है और सुख समृद्धि आती है.


By: Tavishi Kalra | Published: January 16, 2026 1:13:23 PM IST

Mauni Amavasya 2026

मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या को एक महत्वपूर्ण अमावस्या माना गया है. इस दिन को पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. मौनी अमावस्या नए साल 2026 (New Year 2026) की पहली अमावस्या होगी.

Mauni Amavasya 2026

मौनी अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय बहुत लाभकारी होते हैं. इस दिन उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

Mauni Amavasya 2026

माघ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी, रविवार को रात 12 बजकर 3 मिनट पर शुरु होगी, वहीं मौनी अमावस्या का अंत 19 जनवरी को रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगा. इसीलिए मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.

Mauni Amavasya 2026

मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए. पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना गया है. इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति और पितरों के आशीर्वाद के लिए पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें.

Mauni Amavasya 2026

इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है. इस दिन घर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ ना भेजें. इस दिन जरूरतमंदों को जरूरत का सामान दान दें. साथ ही सर्दियों के दिनों में पड़ने वाली इस अमावस्या के दिन कंबल, सर्दियों के कपड़ों का दान करें.

Mauni Amavasya 2026

मौनी अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान जरूर करें. इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण किया जाता है. इन तीन प्रमुथ कार्यों को मौनी अमावस्या के दिन करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में तरक्की होती है.

