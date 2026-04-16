वीकेंड हुआ सेट! इस फ्राइडे OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में और सीरीज

Friday New Releases: 17 अप्रैल, शुक्रवार दर्शकों के लिए मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है. बॉक्स-ऑफिस पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है, वहीं ओटीटी पर भी शानदार फिल्मों और वेब सीरीज का तूफान आने वाला है. इस शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं.