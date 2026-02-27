Holi 2026: आस्था या अंधविश्वास, श्मशान की मसान होली को लेकर चौंकाने वाली मान्यताएं; महिलाओं को क्यों रखा जाता है दूर?

Masan Holi 2026: भारत में होली रंगों से खेली जाती है. लेकिन मोक्ष की नगरी काशी में एक ऐसी होली खेली जाती है, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह जाती है. यह परंपरा कई सालों से इसी तरह चली आ रही है. इस होली को मसाने की होली के नाम से जाना जाता है. जहां एक तरफ पूरी दुनिया गुलाल के रंग में रंगी होती है, वहीं काशी का मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच राक से होली खेली जाती है. इस साल मसान होली 28 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन काशी के घाट चीता की राख से भरे हुए नजर आएंगे. मसान होली का नजारा देख पूरी दुनिया दंग रह जाती है. आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी आखिर क्या है? साथ ही इस मसान होली से महिलाओं को दूर क्यों रखा जाता है?