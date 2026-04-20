Mars Transit 2026: नौकरी-व्यापार में लगेगी लॉटरी! मई में इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
Mars Transit 2026: मई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है. क्योंकि, इस दौरान मंगल ग्रह जिन्हें ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक अपनी चाल एक बार फिर बदलने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मंगल 11 मई को मीन राशि से निकलकर अपनी राशि मेष में प्रवेष करने वाले हैं.
बेहद खास है मई
मई के महीने की शुरुआत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मई महीने में एक विशेष संयोग बनने जा रहा है. जो चार राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है. आइए जानते हैं किन चार राशियों पर इस बार किस्मत मेहरबान होने वाली है.
मंगल करेंगे मेष में प्रवेश
जब मंगल अपनी राशि में एंट्री करेंगे, तब रुचक नाम महापुरुष महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है. इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है. जो व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सफलता और प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना जाता है, इस बार मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है. इन राशियों के जातक नौकरी, व्यापार और करियर से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं.
मेष राशि
मंगल अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस राशि को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. वहीं व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट और डिल्स मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की संभावना है.
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक आय के नए स्त्रोत खोल सकते हैं. साथ ही लंबे समय तक रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे. करियर में नई दिशा मिल सकती है. नेटवर्किंग मजबूत होगी और लाभदायक संपर्क बनेंगे. इसके अलावा निवेश से भी अच्छा फायदा मिल सकता है.
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए भी यह गोचर करियर के लिए शुभ साबित हो सकता है. नौकरी में बदलाव या प्रमोशन हो सकता है. आपकी मेहनत और काबिलियत को नई पहचान मिलेगी. व्यापारियों को अच्छे मौके मिल सकते हैं.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ साबित होगा. मेहनत का फल मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें शुभ परिणाम मिल सकता है. व्यापार में मुनाफे के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.
बेहद खास है गोचर
मंगल का मेष राशि में प्रवेश व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की ताकत देगा. रूचक योग के प्रभाव से व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल कर सकता है. यही कारण है कि इस बार मई का महीना कई लोगों के लिए बदलाव और सफलता लेकर आएगा.