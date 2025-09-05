खूबसूरती में बॉलीवुड हसिनाओं को भी मात देती है Manoj Tiwari की बेटी, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे मदहोश

मनोज तिवारी की बेटी

मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं बॉलीवुड के भी दिग्गज कलाकारों में से एक हैं, फैंस उनकी अदाकारी और खूबसूरत आवाज के दीवाने हैं। मनोज तिवारी ने राजनीति में भी अपना अच्छा नाम बनाया हैं। वहीं अगर उनकी बेटी की बात करें, तो वो भी पॉपुलैरिटी में मनोज तिवारी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं बड़ी बेटी रीति तिवारी की जो इन दिनों अपने ग्लैमरेस और हॉट तस्वीरों की वजह से खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं।