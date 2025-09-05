  • Home>
खूबसूरती में बॉलीवुड हसिनाओं को भी मात देती है Manoj Tiwari की बेटी, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे मदहोश

Who Is Manoj Tiwari Daughter: भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी मनोज तिवारी का काफी नाम है, उन्होंने अपनीदमदार अदाकारी और दिलकश आवाज से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मनोज तिवारी की बेटी भी अपने पिता से पॉपुलैरिटी में कम नहीं हैं, वो बेहद खूबसूरत हैं और आलिया, जाह्नवी और कियारा आडवाणी जैसी कई हॉस और सेक्सी एक्ट्रेसेस को सुंदरता में मात देती हैं। 

By: chhaya sharma Last Updated: September 5, 2025 23:01:14 IST
1/7

मनोज तिवारी की बेटी

मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं बॉलीवुड के भी दिग्गज कलाकारों में से एक हैं, फैंस उनकी अदाकारी और खूबसूरत आवाज के दीवाने हैं। मनोज तिवारी ने राजनीति में भी अपना अच्छा नाम बनाया हैं। वहीं अगर उनकी बेटी की बात करें, तो वो भी पॉपुलैरिटी में मनोज तिवारी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं बड़ी बेटी रीति तिवारी की जो इन दिनों अपने ग्लैमरेस और हॉट तस्वीरों की वजह से खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं।

2/7

बेहद खूबसूरत हैं मनोज तिवारी की बड़ी बेटी

मनोज तिवारी की एक नहीं बल्कि तीन बेटियां हैं और एक्टर की बड़ी बेटी रीति तिवारी इवन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बेहद खूबसूरत है और अपने स्टाइल से बॉलीवुड हसिनाओं को भी मात देती है।

महज 23 की उम्र में रीति तिवारी की है काफी पॉपुलैरिटी

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की उम्र महज 23 है, लेकिन वो इतनी सी उम्र में ही सिंगिंग और म्यूजिक कंपोजिशन की दुनिया में अपनी अच्छी पहचान बना चुकी हैं।

4/7

पॉलिटिक्स से जुड़ी मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी

खास बात ये है कि रीति तिवारी भी अपने पिता मनोज तिवारी की तरह पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने 2024 में बीजेपी को ज्वॉइन किया था और वह पॉलिटिक्स का जाना माना नाम है।

5/7

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है रीति तिवारी

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, यही वजह है कि एक्टर की बेटी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं।

6/7

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी है पानी कम मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के सामने

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी भले ही बॉलीवुड और भोजपुरी की ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन वो खूबसूरती में किसी से भी कम नहीं हैं। कभी-कभी तो रीति तिवारी के फैंस उनकी तुलना जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस से भी करते हैं और कई लोग उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत बताते है।

7/7

रीति तिवारी के इंस्टाग्राम पर हैं लाखों फॉलोवर्स

रीति तिवारी के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. रीति भी अपने फैंस को निराश नहीं करती हैं और अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरेस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं और उन्हें ट्रैवलिंग बेहद पसंद है. ऐसे में वो जगह-जगह घूमती हैं और अपनी तस्वीरें भी पोस्ट करती हैं।

