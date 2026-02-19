मंगल का कुंभ प्रवेश, इन 4 भाग्यशाली राशियों पर बनेगा जबरदस्त धन योग; 23 फरवरी से शुरू होगा गोल्डन पीरियड

मकर राशि

मंगल देव इस राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. यह भाव, धन और स्वभाव से संबंध रकता है. मंगल का यह गोचर आपको आर्थिक मोर्चे पर लाभ पहुंचाएगा. अन्न, धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी. ससुराल पक्ष से भी लाभ बन सकते हैं. धार्मिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. साथ ही आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आपके द्वारा लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे.