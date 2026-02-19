मंगल का कुंभ प्रवेश, इन 4 भाग्यशाली राशियों पर बनेगा जबरदस्त धन योग; 23 फरवरी से शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Mangal Gochar 2026: मंगल कुंभ राशि में 23 फरवरी को प्रवेश करने जा रहा है. जहां पहले राहु, बुध, सूर्य और सुक्र का चतुर्ग्रही योग बना हुआ है. ज्योतिष के मुताबिक, यह गोचर चार राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को करियर और कारोबार के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं.
मंगल का कुंभ गोचर
23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं. इस राशि में पहले राहू, बुध, सूर्य और शुक्र चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं. ऐसे में शनि की राशि कुंभ में मंगल का गोचर बेहद खास माना जा रहा है.
मंगल गोचर
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मंगल व्यक्ति और शक्तिशाली और साहसी बनाता है. अगर कुंडल में मंगल का स्थिति सही है तो इंसान का मुश्किल काम आसानी से बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा?
मेष राशि
आपकी राशि में मंगल ग्यारहवें भाव में गोचर करने जा रहा है. यह आपकी आय और इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है. मंगल के इस स्थान पर बैठने से आपको माता-पिता से आर्थिक सहायता मिल सकती है. आपके जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे, उनमें गति आएगी, व्यापारी वर्ग और लाभ मिलेंगे. साथ ही साहस और न्यायिक मोर्चे पर लाभ मिलेगा.
वृष राशि
इस राशि में आपके दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थान हमारे करियर और पिता से संबंध रखता है. आपको करियर में जबरदस्त सफलता मिल सकती है. अचल संपत्ति में भी इजाफा हो सकता है. संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा विवाद दूर होने वाला है. कोर्ट कचहरी के मामलों में राह मिलेगी. गृहस्थ जीवन और बेहतरीन रहेगा. साथ ही सेहत में भी सुधार होगा.
वृश्चिक राशि
मंगल इस राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. इस भाव में भूमि, वाहन और माता से संबंध रखता है. ऐसे में मंगल गोचर के बाद आपको भूमि-भवन से संबंधित लाभ भी हासिल हो सकते हैं. नए वाहन की खरीदारी भी संभव है. माता के सहयोग से जरूरी कार्य पूरे होंगे. इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयोग विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.
मकर राशि
मंगल देव इस राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. यह भाव, धन और स्वभाव से संबंध रकता है. मंगल का यह गोचर आपको आर्थिक मोर्चे पर लाभ पहुंचाएगा. अन्न, धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी. ससुराल पक्ष से भी लाभ बन सकते हैं. धार्मिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. साथ ही आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आपके द्वारा लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे.