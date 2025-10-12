यूं ही नहीं फिसला हार्दिक का दिल, बिकिनी में बवाल लगती हैं नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा - Photo Gallery
यूं ही नहीं फिसला हार्दिक का दिल, बिकिनी में बवाल लगती हैं नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा

Mahieka Sharma Photos: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. माहिका की वायरल फोटोज देख यह तो साफ कहा जा सकता है कि यूं ही हार्दिक पांड्या का दिल नहीं फिसला है. आइए, यहां देखते हैं माहिका की सिजलिंग वायरल फोटोज.

By: Prachi Tandon | Published: October 12, 2025 6:51:38 AM IST

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद माहिका शर्मा से अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. हार्दिक पहले माहिका के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे, लेकिन वहां वह बिना कुछ कहे और पैपराजी को पोज करे बिना निकल गए थे.

हार्दिक ने किया रिश्ता ऑफिशल!

लेकिन, वेकेशन पर पहुंचने के बाद क्रिकेटर ने माहिका के साथ इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर कर कहे और अनकहे शब्दों में रिश्ता ऑफिशियल कर दिया.

कौन हैं माहिका शर्मा

माहिका शर्मा एक मॉडल और टीवी एक्ट्रेस हैं. लेकिन, वह अपने शोज से ज्यादा सोशल मीडिया पर फैशन-फिटनेस कंटेंट शेयर करने की वजह से फेमस हैं.

माहिका ने दिल्ली से की है स्कूलिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिका शर्मा दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने यहीं से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी.

माहिका शर्मा की एजुकेशन

माहिका बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही हैं, यही वजह थी कि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ली.

एक्टिंग और मॉडलिंग में बनाया करियर

ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद माहिका शर्मा ने मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना हाथ अजमाया. शुरुआत में उन्होंने फ्रीलांसर के तौर पर काम किया था.

माहिका शर्मा म्यूजिक वीडियो

स्क्रीन पर वह सबसे पहले रैपर रागा की म्यूजिक वीडियो में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की ऑफर्स मिलने लगे.

माहिका शर्मा एक्टिंग करियर

बता दें, माहिका शर्मा ने कई फिल्मों में छोटे-छोटे रोल्स किए हैं, जिनमें से इनटू द डस्क और उमंग कुमार की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी शामिल है.

