Mahashivratri 2026: 19 साल बाद महाशिवरात्रि पर महायोग, मेष-तुला सहित 5 राशियां बनेंगी धनवान, शिव पूजा से होगा करोड़ों का लाभ

Mahashivratri 2026 Rashifal: महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है. इस खास अवसर पर इस साल बेहद खास शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है. इस शुभ योग के बनने से कई राशियों पर मां लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपी होगी. उन लोगों को महादेव की कृपा से विशेष लाभ होगा.