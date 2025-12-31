Magh Mela 2026 Date: कब शुरू होगा माघ मेला, जानें पूजा-पाठ और भक्तों के लिए स्नान की शुभ तारीखें

क्यों जरूरी होता है कल्पवास?

कल्पवास आमतौर पर पौष पूर्णिमा या मकर संक्रांति के आसपास शुरू होता है और माघ पूर्णिमा या महा शिवरात्रि तक चलता है. कई लोगों के लिए, यह समय आस्था की परीक्षा और दुनियावी झंझटों से दूर रहने का एक तरीका होता है. ऐसा माना जाता है कि माघ मेले के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति को पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और आस्था के अनुसार, जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है. इसी मान्यता के कारण भारत और विदेश से तीर्थयात्री हर साल प्रयागराज लौटते हैं.