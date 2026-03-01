Lunar Eclipse 2026: 3 तारीख को लगेगा चंद्र ग्रहण, इन 5 चीजों का करें दान; धन और सुख-समृद्धि की होगी वर्षा

Lunar Eclipse 2026: चंद्र ग्रहण इस साल 3 मार्च, 2026 को होगा. यह एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जो हिंदू त्योहार होली के साथ ही होगी, जो रंगों से भरा होता है. भारत और पूरी दुनिया में लोग इसे लेकर एक्साइटेड हैं. मंगलवार को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होगी, और चंद्रमा पृथ्वी की शैडो में होगा. जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी शैडो तो यह अलाइनमेंट टोटल लूनर एक्लिप्स का कारण बनता है.