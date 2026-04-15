होर्मुज में हलचल…LPG को लेकर आई डराने वाली रिपोर्ट; भारत में कैसे पडे़गा इसका असर?

बढ़ती मांग और संभावित असर

भारत में हर साल करीब 33 मिलियन टन LPG की मांग है, जबकि स्टोरेज क्षमता केवल 15 दिनों की खपत तक सीमित है. ऐसे में सप्लाई में किसी भी रुकावट से कीमतों में तेजी आ सकती है. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और MSME सेक्टर पर भी पड़ेगा. साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ेगा.