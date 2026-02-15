Kal Ka Love Rashifal 16 Feb 2026: किसका होगा ब्रेकअप, किसे मिलेगा भरपूर प्यार और किसकी शादी होगी पक्की, पढ़िए 12 राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Monday 16 February 2026: रविवार (15 फरवरी, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला रह सकता है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और नौबत ब्रेकअप तक आ जाएगी. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.