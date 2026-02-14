Kal Ka Love Rashifal 15 Feb 2026: कौन करेगा अपने पार्टनर को मिस, किसका होगा ब्रेकअप और किसे मिलेगा भरपूर प्यार; पढ़िए 12 राशियों का लव राशिफल
Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Sunday 15 February 2026: रविवार (15 फरवरी, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला रह सकता है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और नौबत ब्रेकअप तक आ जाएगी. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
काम अधिक होने के कारण आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है. रविवार को आपका लव पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा. इसके चलते आपका पार्टनर दुखी रह सकता है. सिंगल की शादी के रिश्ते रविवार को आएंगे.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
अपने साथी के साथ रविवार को आप अच्छा समय बिताएंगे. आपका लव पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है. रविवार को वह आपकी बात को स्वीकार कर सकता है, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
रविवार को परिस्थितियों के चलते आपका और पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है. रविवार को आप अपने साथी के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं. आपका साथी आपके ऊपर रविवार को शक कर सकता है.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर पार्टी आदि पर जा सकते हैं. साथ ही बारिश का मौसम का आनंद लेंगे. रविवार का दिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बिताने वाले हैं.
सिंह दैनिक लव राशिफल
रविवार को आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है. अच्छा होगा संबंध के लिए बातचीत करें. रविवार को अपने पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है, जिस कारण आप परेशान हो सकते हैं.
कन्या दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर इस कष्ट के समय में आपका साथ चाहेगा. रविवार को आपका पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं. जिसके चलते आपका मन उनके प्रति परेशान रहेगा.
तुला दैनिक लव राशिफल
आपका साथी आपके मन के भाव को समझेगा. प्रेम प्रसंग के लिए रविवार का दिन अच्छा है. रविवार को आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं. रविवार को आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा. रविवार का दिन आप फुल मस्ती में बिताएंगे.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
यदि अभी तक आपने मन की बात अपने साथी को न बोली हो, तो यह समय बहुत अच्छा है. रविवार को आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहने वाला है. मौसम का मिजाज देखते हुए रविवार को आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.
धनु दैनिक लव राशिफल
रविवार को संभव है कि आपका पार्टनर किसी और व्यक्ति की और उनका झुकाव बढ़ जाए. इसके चलते वह आपको इग्नोर कर सकता है. आपका पार्टनर आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है. ऐसे में आप परेशान हो सकते हैं.
मकर दैनिक लव राशिफल
आप अपने साथी के साथ रविवार को कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपका साथी खुश रहेगा. रविवार को आपका पार्टनर आप आपसे कहीं बाहर जाने की जिद कर सकता है. इसके साथ ही आपका समय न देना आपके पार्टनर को दुखी कर सकता है.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
रविवार को मौसम के हिसाब से प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है. आपका पार्टनर रविवार को आप से अपने मन की बात कह सकता है. साथ ही लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है. यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.
मीन दैनिक लव राशिफल
आपका साथी आपकी बात में सहमति देगा. रविवार का दिन रोमांच से भरपूर रहेगा. रविवार को आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा. आप जिस बात को अपने साथी के साथ शेयर करना चाहते हैं. वह रविवार को आप शेयर कर सकते हैं. समय भी आपका साथ देगा.
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.