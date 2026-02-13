  • Home>
  Kal Ka Love Rashifal 14 Feb 2026: कौन सी राशियां अपने लव पार्टनर के साथ मनाएंगी वैलेंटाइन डे, किनका होगा ब्रेकअप; पढ़िए शनिवार का लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 14 Feb 2026: कौन सी राशियां अपने लव पार्टनर के साथ मनाएंगी वैलेंटाइन डे, किनका होगा ब्रेकअप; पढ़िए शनिवार का लव राशिफल

Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal  Saturday 14 February 2026: शनिवार (14 फरवरी, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला रह सकता है. वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है तो ऐसे में कुछ राशि के लोगों को अपने लव पार्टनर का भरपूर प्यार मिलने वाला है. कुछ जातकों को अपने पार्टनर से गिफ्ट भी मिल सकता है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और नौबत ब्रेकअप तक आ जाएगी. शनिवार (14 फरवरी, 2026) को वैलेंटाइन डे पर सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.  

 


By: JP Yadav | Last Updated: February 13, 2026 4:20:14 PM IST

Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष दैनिक लव राशिफल

मौसम में बदलाव चल रहा है. शनिवार को भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. ऐसे में अच्छा होगा साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. ध्यान नहीं दिया तो आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं. मौसम के कारण आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कुछ बातों को लेकर आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है. सिंगल को वैलेंटाइन डे के दिन शादी का प्रस्ताव मिल सकता है.

Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृषभ दैनिक लव राशिफल

वैलेंटाइन डे पर आपको आपके साथी का सहयोग व प्यार मिलेगा. शादीशुदा हैं तो शनिवार को आपका लाइफ पार्टनर आपके व्यवहार से खुश रहेगा. आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. आपके शहर में मौसम सुहाना रहेगा. लव कपल भरपूर आनंद लेंगे.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन दैनिक लव राशिफल

प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे पर लव पार्टनर से मुलाकात के दौरान किसी बात को ज्यादा न खींचे. संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें. शनिवार को आप अपने लव पार्टनर की कुछ बातों से परेशान हो सकते हैं. आप दोनों के संबंध विच्छेद में आप लोगों की जिद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. आपके संबंध ब्रेकअप तक पहुंच सकते हैं.

Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/13

कर्क दैनिक लव राशिफल

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. शनिवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं. मुलाकात के दौरान आप दोनों करीब आएंगे. आप दोनों के बीच में पनप रही दूरियां खत्म होंगी.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर वैलेंटाइन डे के दिन आपसे दूरी बना सकता है. हो सकता है वह आपके साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाह रहा हो. इस कारण वह आपके प्रति अपना व्यवहार बदल सकता है. शादीशुदा जातक शनिवार शाम को घूमने-फिरने जा सकते हैं.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या दैनिक लव राशिफल

वैलेंटाइन डे के दिन शनिवार को दिन अच्छा रहने वाला है. आपका साथी आपके लिए कोई विशेष उपहार दे सकता है. आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए सहमति प्रस्तुत कर सकता है, जिस कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा. इस शादी का योग बन रहा है.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा शनिवार को आप अपनी वाणी पर संयम रखें. आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं, परंतु किसी बात को लेकर आप में मतभेद बढ़ सकता है. लव  पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज करें.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर शनिवार को कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज है, उन्हें मनाने का प्रयत्न करें. उसे गिफ्ट देना सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है. शनिवार को अपने पार्टनर के साथ उनके मूड को ठीक करने के लिए पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलना अब जरूरी भी हो गया है.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु दैनिक लव राशिफल

सिंगल हैं तो शादी का रिश्ता आ रहा है. आपको कोई बड़ा डिसीजन शनिवार को लेना पड़ सकता है. आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है. उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है. आपसे शेयर कर सकती हैं.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर दैनिक लव राशिफल

मकर राशि के जातक लव पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं. मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है, जिस कारण बाहर जाने का आपका कोई प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को मौसम के हिसाब दिन बहु्त ही अच्छा रहेगा. लव लाइफ के लिहाज से शनिवार का दिन अनुकूल है. शनिवार को पार्टनर आपसे अपने मन की बात कह सकता है. लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है. यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन दैनिक लव राशिफल

शादीशुदा जातक शनिवार को फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं. शाम को पार्टनर के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं. कुल मिलाकर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. लव पार्टनर आपके साथ खुश दिखाई देगा.

Disclaimer - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Kal Ka Love Rashifal 14 Feb 2026: कौन सी राशियां अपने लव पार्टनर के साथ मनाएंगी वैलेंटाइन डे, किनका होगा ब्रेकअप; पढ़िए शनिवार का लव राशिफल - Photo Gallery

