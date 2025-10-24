Lokah Chapter 1 OTT Release: इंतजार हुआ लंबा! जानें आखिर कब ओटीटी पर आएगी फीमेल सुपरहीरो की फिल्म?

Lokah chapter 1 Ott release date: फीमेल सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए. पहले ऐसी खबरों थीं कि कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी. लेकिन, अभी तक लोका चैप्टर 1 ओटीटी पर स्ट्रीम नहीं हुई है.