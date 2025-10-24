Lokah Chapter 1 OTT Release: इंतजार हुआ लंबा! जानें आखिर कब ओटीटी पर आएगी फीमेल सुपरहीरो की फिल्म?
Lokah chapter 1 Ott release date: फीमेल सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए. पहले ऐसी खबरों थीं कि कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी. लेकिन, अभी तक लोका चैप्टर 1 ओटीटी पर स्ट्रीम नहीं हुई है.
लोका चैप्टर 1 थिएटर में तोड़े रिकॉर्ड
कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोका चैप्टर 1 सिनेमाघरों में 28 अगस्त को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स की तारीफें मिली थीं. नतीजन लोका चैप्टर 1 ने इतनी तगड़ी कमाई की थी कि मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
फीमेल सुपरहीरो की फिल्म
लोका चैप्टर 1 की कहानी से लेकर एक्टर्स की एक्टिंग, कमाल का VFX और म्यूजिक सभी कुछ कमाल है और इंडियन रीजनल सिनेमा को नई ऊचाईयों तक लेकर जाता है.
लोका चैप्टर 1 ओटीटी रिलीज
लोका चैप्टर 1 की सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के बाद अब फिल्मी फैंस इसकी ओटीटी रिलीज के लिए बेसब्र है. पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मेकर्स लोका चैप्टर 1 को ओटीटी पर दिवाली पर रिलीज कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ.
कब ओटीटी पर आएगी लोका चैप्टर 1?
दिवाली बीत जाने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर लोका चैप्टर 1 कब ओटीटी पर आएगी. तो बता दें, मेकर्स ने अभी तक फिल्म की अनाउंसमेंट डेट कंफर्म नहीं की है.
क्या अक्टूबर में होगी रिलीज?
मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की मानें तो फीमेल सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 अक्टूबर के आखिरी तक, ओटीटी पर रिलीज की जा सकती है.
कहां देख पाएंगे लोका चैप्टर 1?
लोका चैप्टर 1 फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी. बता दें, कुछ दिनों पहले मेकर्स और जियो हॉटस्टार ने पोस्टर शेयर कर बताया था कि फिल्म जल्द ही स्ट्रीम होगी.
सिनेमाघर में बजट से कई गुना ज्यादा कमाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोका चैप्टर 1 का बजट 40 करोड़ के आस-पास था. वहीं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रिकॉर्ड सेट कर दिया है.