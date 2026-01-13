  • Home>
Lohri 2026 Fashion Tips: लोहड़ी के रंग में रंगें खुद को, ऐसा लुक अपनाएं कि हर कोई कहे—वाह!

Lohri 2026 Fashion Tips: लोहड़ी पंजाबी संस्कृति का एक अहम त्योहार है, जिसका लोग पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. इस दिन, लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर और अनोखे लुक अपनाकर त्योहार को मनाते हैं. इतना ही नहीं वो अपनी अपीयरेंस पर बहुत मेहनत करते हैं. अगर आप लोहड़ी सेलिब्रेशन में सबसे अच्छे और आकर्षक दिखना चाहते हैं, तो पंजाबी लुक अपनाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. आज हम आपको लोहड़ी से जुड़े कुछ ऐसे ऑउटफिट दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. 


By: Heena Khan | Published: January 13, 2026 10:02:22 AM IST

1/6

पटियाला सूट

लोहड़ी के मौके पर आप इस तरह का ट्रेडिशनल पटियाला सूट पहन सकती हैं.

2/6

अनारकली गाउन

इस तरह का फ्लोर-लेंथ फ्लोरल अनारकली गाउन आपकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा.

3/6

साड़ी

अगर आप लोहड़ी पर ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो इस तरह की साड़ी पहनें.

4/6

सिल्क साड़ी

ऐसे में, अगर आप चाहें तो लोहड़ी के मौके पर एक खूबसूरत सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.

5/6

रंगीन लहंगा

अगर आप कुछ अलग और अनोखा पहनना चाहती हैं, तो इस तरह का रंगीन लहंगा आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देगा.

6/6

पाकिस्तानी सूट

पाकिस्तानी सूट आज कल काफी ट्रेंडी हैं. अगर आप पाकिस्तानी सूट के शौकीन हैं तो आप ये भी पहन सकते हैं.

Tags:
Fashionlohri 2026lohri 2026 wishes
