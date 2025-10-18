Diwali 2025: क्या आप भी कर रहे हैं ये लाइटिंग गलतियां? तो हो जाएं इस दिवाली सावधान

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार रौशनी, खुशियों और सजावट का प्रतीक है. इस दिन हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर और जगमग नजर आए. लेकिन जहां सजावट जरूरी है, वहीं लाइटिंग से जुड़ी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है. थोड़ी सी सावधानी और कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने घर को न सिर्फ खूबसूरती से सजा सकते हैं बल्कि सुरक्षित भी रख सकते हैं. तो चलिए जानते है इस दिवाली डेकोरेशन और लाइटिंग से जुड़ी जरूरी बातें.