  Diwali 2025: क्या आप भी कर रहे हैं ये लाइटिंग गलतियां? तो हो जाएं इस दिवाली सावधान

Diwali 2025: क्या आप भी कर रहे हैं ये लाइटिंग गलतियां? तो हो जाएं इस दिवाली सावधान

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार रौशनी, खुशियों और सजावट का प्रतीक है. इस दिन हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर और जगमग नजर आए. लेकिन जहां सजावट जरूरी है, वहीं लाइटिंग से जुड़ी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है. थोड़ी सी सावधानी और कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने घर को न सिर्फ खूबसूरती से सजा सकते हैं बल्कि सुरक्षित भी रख सकते हैं. तो चलिए जानते है इस दिवाली डेकोरेशन और लाइटिंग से जुड़ी जरूरी बातें.

By: Komal Singh | Published: October 18, 2025 6:24:42 AM IST

एलईडी लाइट्स का करें इस्तेमाल

पुराने बल्बों की जगह एलईडी लाइट्स लगाएं, ये कम बिजली खर्च करती हैं और गर्म नहीं होतीं.

डेकोरेटिव दीयों का कॉम्बो बनाएं

मिट्टी के दीयों को रंग-बिरंगे पेंट से सजाकर रौशनी के साथ कलरफुल टच दें.

फेयरी लाइट्स से करें दीवारों की सजावट

खिड़कियों, बालकनी और दीवारों पर फेयरी लाइट्स लगाएं ताकि घर में फेस्टिव माहौल बने और हर कोई आपके घर को देखता रह जाए .

इलेक्ट्रिक वायरिंग करें चेक

लाइट लगाने से पहले वायर और प्लग की जांच ज़रूर करें, ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न रहे.

मोमबत्ती और दीयों को रखें सुरक्षित जगह

मोमबत्ती और दीयों को पर्दों, कागज या लकड़ी से दूर रखें ताकि आग का खतरा न हो और इसे हर कोने में काफी प्यार से सजाए, जिससे ये आपके घर को और भी ज्यादा रोशन कर देगा.

पानी से दूर रखें इलेक्ट्रिक लाइट्स

किसी भी लाइटिंग को गीली सतह या पानी के पास न लगाएं. इससे आपके घर में जो लोग रहते है उन्हें चटका लग सकता है, इसलिए अगर आप अपने घर में लाइट्स लगावा रहें है तो काफी सोच समझ कर लगवाए.

एक्सटेंशन बोर्ड का सही उपयोग करें

अगर आप भी उनमें से एक हो जो बहुत सारे लाइट कनेक्शन एक ही बोर्ड में लगा देते है तो अब से सावधान हो जाएं और शांती से अपने घरों में लाइट्स लगवाए नहीं तो , उसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है.

नेचुरल डेकोरेशन ट्राय करें

फ्लावर गारलैंड, रंगोली और पेपर लैम्प से घर को इको-फ्रेंडली तरीके से सजाएं. इससे आपका घर भी इंस्टग्राम में जैसे एस्थेटिक वाईब देगा और आपका घर भी दिवाल में आपकी तरह चार- चाँद लगाएगा.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

