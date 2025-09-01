पुराना टूथब्रश अब फेंकना करें बंध, क्योंकि घर के कोनों से लेके जूतों तक बनेगा आपका सफ़ाई का नया साथी
Use of Old Toothbrush: अगर आपके घर में भी पुराने टूथब्रश रखे हुए हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काम की है। ज़्यादातर लोग टूथब्रश खराब होने पर उसे फेंक देते हैं, लेकिन इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कई आसान तरीके हैं जिन्हें जानकर आप पुराने टूथब्रश को बेकार मानकर फेंकना भूल जाएंगे।
बाथरूम और टाइल्स की सफाई
पुराना टूथब्रश बाथरूम की टाइल्स या नल के आस-पास जमी गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि टूथब्रश के पतले ब्रिसल्स वहां तक सफाई करते हैं, जहां कपड़ा या बड़ा ब्रश नहीं पहुंच पाता।
की-बोर्ड की सफाई का आसान तरीका
की-बोर्ड के बटन के बीच जमी धूल हटाना मुश्किल होता है। टूथब्रश इस काम में कमाल कर दोता है। बस हल्के हाथ से ब्रश करें और धूल आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से की-बोर्ड फिर से साफ और चमकदार दिखने लगता है।
बालों और ज्वेलरी में काम का टूल
घर पर सैलून जैसी फिनिशिंग चाहिए तो हेयर डाई लगाने में पुराने टूथब्रश का उपयोग करें। इससे छोटे बालों पर भी आसानी से रंग लगता है। साथ ही यह कंघी में फंसे बाल और धूल हटाने में मदद करता है। सोने-चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सफाई भी इससे आसान है।
जूते साफ करने का असरदार तरीका
स्पोर्ट्स शूज़, कैनवस या लेदर शूज की गहराई तक सफाई के लिए टूथब्रश परफेक्ट है। खासकर स्कूल शूज या स्पोर्ट्स शूज के किनारों में जमी मिट्टी को यह मिनटों में निकाल देता है। यह हर छोटे हिस्से तक जाकर गंदगी हटा देता है।
किचन और कंघी की सफाई
पुराना टूथब्रश किचन की टाइल्स के कोनों और जोड़ों की गहराई तक सफाई करता है। जहां स्पंज काम नहीं करता, वहां इसके ब्रिसल्स चमत्कार करते हैं। कंघी के दांतों में फंसी धूल और बालों को भी यह आसानी से निकाल देता है। साबुन और पानी के साथ रगड़ने पर कंघी नई जैसी चमकती है।
क्रिएटिव आर्ट और अन्य उपयोग
टूथब्रश सिर्फ सफाई ही नहीं, आर्ट में भी काम आता है। पेंटिंग में टेक्सचर बनाने या स्प्रे आर्ट करने के लिए यह बढ़िया टूल है। अगर आप पुराना टूथब्रश फेंकते हैं तो अब सोच बदलें। यह छोटी सी चीज़ आपके कई काम आसान बना सकती है।
