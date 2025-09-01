पुराना टूथब्रश अब फेंकना करें बंध, क्योंकि घर के कोनों से लेके जूतों तक बनेगा आपका सफ़ाई का नया साथी

Use of Old Toothbrush: अगर आपके घर में भी पुराने टूथब्रश रखे हुए हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काम की है। ज़्यादातर लोग टूथब्रश खराब होने पर उसे फेंक देते हैं, लेकिन इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कई आसान तरीके हैं जिन्हें जानकर आप पुराने टूथब्रश को बेकार मानकर फेंकना भूल जाएंगे।