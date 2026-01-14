  • Home>
  • Gallery»
  • शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा

शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा

Try These 5 Remedies During Kharmas That May Change Your Fate:  खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन यह समय आध्यात्मिक उपायों द्वारा ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. दरअसल,  सूर्य देव की आराधना, गुरु ग्रह को मजबूत करने वाले दान और भगवान विष्णु की भक्ति के माध्यम से शादी में आ रही देरी को आप दूर  कर सकते हैं. ये सरल ज्योतिषीय उपाय नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर आप की शादी जल्द ही हो सकती है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 14, 2026 3:54:43 PM IST

Follow us on
Google News
Regular Sun Worship - Photo Gallery
1/5

नियमित सूर्य उपासना

दरअसल, खरमास के दौरान रोजाना सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से शादी के रास्ते में आने वाली बाधाएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी.

You Might Be Interested In
Worship of Brihaspati Dev - Photo Gallery
2/5

बृहस्पति देव की पूजा

तो वहीं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करने से गुरु ग्रह बेहद ही मजबूत होता है.

Worship of the banana tree - Photo Gallery
3/5

केले के वृक्ष का पूजन

माना जाता है कि शादी में देरी होने पर खरमास में हर गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना और घी का दीपक जलाना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है.

You Might Be Interested In
Donation of yellow items - Photo Gallery
4/5

पीली वस्तुओं का दान

इसके साथ ही इस महीने में जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, हल्दी या फिर केसर का दान करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं.

You Might Be Interested In
Tulsi Mata's service - Photo Gallery
5/5

तुलसी माता की सेवा

एक बात का खास ध्यान रखें कि शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करने से जल्द ही विवाह की मनोकामना पूरी होने लगती है.

Tags:
Astrological RemediesDelays in marriagekharmaslifestyle newsSun Worship
शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा - Photo Gallery
शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा - Photo Gallery
शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा - Photo Gallery
शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा - Photo Gallery