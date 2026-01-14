शादी में आ रही हैं बाधाएं? खरमास के ये 5 उपाय खोल सकते हैं आपके किस्मत का दरवाजा

Try These 5 Remedies During Kharmas That May Change Your Fate: खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन यह समय आध्यात्मिक उपायों द्वारा ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. दरअसल, सूर्य देव की आराधना, गुरु ग्रह को मजबूत करने वाले दान और भगवान विष्णु की भक्ति के माध्यम से शादी में आ रही देरी को आप दूर कर सकते हैं. ये सरल ज्योतिषीय उपाय नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर आप की शादी जल्द ही हो सकती है.