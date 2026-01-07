शाम के नाश्ते के लिए झटपट बनाएं पांच हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर टिक्की
Five High Protein Tikki Recipes You Must Try: ये उच्च-प्रोटीन टिक्की रेसिपी उन लोगों के लिए खास तौर से बेहतरीन हैं जो स्वाद के साथ बिना समझौता किए फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं. प्रोटीन, फाइबर और कम तेल का इस्तेमाल करने से न सिर्फ ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि शाम की भूख (Cravings) को भी स्वस्थ तरीके से शांत किया जाता है.
पनीर और ओट्स टिक्की
लो-फैट पनीर और फाइबर से भरपूर ओट्स का बेहतरीन मिश्रण मांसपेशियों के विकास और लंबे समय तक पेट भरा रखने में बेहद ही मदद करते हैं.
सोया चंक्स टिक्की
तो वहीं, दूसरी तरफ सोयाबीन को पीसकर बनाई गई यह टिक्की शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता और शक्तिशाली स्रोत माना जाता हैं.
सफेद छोले (चना) टिक्की
इसके अलावा, उबले हुए चनों में कम कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, जो वजन घटाने और स्नैकिंग के लिए एकदम सही विकल्प है.
स्प्राउट्स टिक्की
इतना ही नहीं, मूंग और मोठ की टिक्की विटामिन्स और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो आपके शरीर को ताकत देने में बेहद ही मदद करेगी.
मूंग दाल और पालक टिक्की
भीगी हुई मूंग दाल और ताज़ा पालक का यह अनोखा मेल आयरन और प्रोटीन की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेगा.
एयर-फ्राई या शैलो फ्राई तकनीक
इन सभी टिक्कियों को डीप फ्राई करने के बजाय एयर-फ्राई या तेल में शैलो फ्राई करना स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर होता है.