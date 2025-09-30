Diwali, Bhai Dooj और Dhanteras 2025 जानिए इन सभी त्योहारों की तारीख, मुहूर्त, रस्म और हर दिन का महत्व - Photo Gallery
  • Diwali, Bhai Dooj और Dhanteras 2025 जानिए इन सभी त्योहारों की तारीख, मुहूर्त, रस्म और हर दिन का महत्व

Diwali, Bhai Dooj और Dhanteras 2025 जानिए इन सभी त्योहारों की तारीख, मुहूर्त, रस्म और हर दिन का महत्व

Diwali, Dhanteras 2025 Date and Timings: दिवाली, रोशनी का त्योहार, भारत में बड़े आनंद और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पांच दिन का उत्सव होता है, जिसमें घरों की सफाई, रंगोली बनाना, दीप जलाना, मिठाइयाँ बाँटना और भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा शामिल है। हर दिन का अपना महत्व है धनतेरस पर धन और खुशहाली की कामना की जाती है, कालि चौदस पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजा के दिन घर जगमगाए हुए दीपों से रोशन होता है, गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण को याद किया जाता है, और भाई दूज पर भाई-बहन के रिश्ते को मनाया जाता है

By: Ananya verma | Last Updated: September 30, 2025 8:43:10 PM IST

1/11

दिवाली 2025 का स्वागत

दिवाली, रोशनी का त्योहार, भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार पांच दिनों तक चलता है और घरों में सजावट, दीप जलाना, मिठाइयाँ और परिवार के साथ खुशियाँ बांटना इसका मुख्य हिस्सा है।

2/11

दिवाली की तारीखें

दिवाली 2025: 18 अक्टूबर (शनिवार) से 22 अक्टूबर (बुधवार) हर दिन का अपना महत्व और विशेष पूजा मुहूर्त होता है।

3/11

धनतेरस (18 अक्टूबर, शनिवार)

पुजा मुहूर्त: 07:39 PM – 08:25 PM, धनतेरस पर घर साफ किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और दीप जलाए जाते हैं। सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है।

4/11

कालि चौदस / नरक चतुर्दशी (19 अक्टूबर, रविवार)

मुहूर्त: 11:40 PM – 12:29 AM (20 अक्टूबर), इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लोग दीप जलाकर सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना करते हैं।

5/11

लक्ष्मी पूजा / दीवाली (20 अक्टूबर, सोमवार)

प्रदोष काल: 05:58 PM – 08:25 PM, वृषभ काल: 07:31 PM – 09:33 PM, अमावस्या तिथि: 03:44 PM (20 अक्टूबर) – 05:54 PM (21 अक्तूबर), मुख्य दिन लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा का होता है। घर दीपों और मिठाइयों से जगमगाता है, और लोग खुशियाँ मनाते हैं।

6/11

गोवर्धन पूजा (21 अक्टूबर, मंगलवार)

सुबह मुहूर्त: 06:11 AM – 08:32 AM, शाम मुहूर्त: 03:36 PM – 05:57 PM, इस दिन भगवान कृष्ण को याद किया जाता है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों की रक्षा की थी। लोग अन्नकूट बनाकर पूजा करते हैं।

7/11

भाई दूज (22 अक्टूबर, बुधवार)

अपरणा मुहूर्त: 01:14 PM – 03:35 PM इस दिन भाई-बहन के रिश्ते को मनाया जाता है। बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, और भाई उन्हें उपहार देते हैं।

8/11

पांच दिवसीय उत्सव का सार

दिवाली 2025 में **18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर** तक पांच दिन मनाए जाएंगे। हर दिन का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

9/11

रोशनी का संदेश

दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत और परिवार के साथ खुशियों को साझा करने का प्रतीक है। यह हमें अच्छाई, प्रेम और सामूहिक खुशी की याद दिलाता है।

10/11

शुभकामनाएँ

दिवाली 2025 में परिवार और मित्रों के साथ मिलकर दीप जलाएँ, मिठाईयाँ बांटें और सुख-समृद्धि की कामना करें।शुभ दीपावली!

11/11
