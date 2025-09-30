Diwali, Bhai Dooj और Dhanteras 2025 जानिए इन सभी त्योहारों की तारीख, मुहूर्त, रस्म और हर दिन का महत्व

Diwali, Dhanteras 2025 Date and Timings: दिवाली, रोशनी का त्योहार, भारत में बड़े आनंद और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पांच दिन का उत्सव होता है, जिसमें घरों की सफाई, रंगोली बनाना, दीप जलाना, मिठाइयाँ बाँटना और भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा शामिल है। हर दिन का अपना महत्व है धनतेरस पर धन और खुशहाली की कामना की जाती है, कालि चौदस पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजा के दिन घर जगमगाए हुए दीपों से रोशन होता है, गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण को याद किया जाता है, और भाई दूज पर भाई-बहन के रिश्ते को मनाया जाता है।