सोने, चाँदी और रेशम से बनी ये साड़ियाँ है दुनिया की सबसे महंगी साड़ियों में से एक, पीढ़ियों तक रखी जाती है संभालकर

पटोला साड़ी (गुजरात)

गुजरात की पटोला साड़ी डबल इकट तकनीक से बनती है। इसमें हर धागा पहले रंगा जाता है और फिर बुना जाता है। इस वजह से इनके डिजाइन बेहद सटीक और आकर्षक लगते हैं। कीमत ₹2 लाख से ₹7 लाख तक होती है। पहले ये साड़ियां सिर्फ शाही परिवार पहनते थे, आज भी ये बहुत खास मानी जाती हैं।