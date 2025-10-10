इन 7 तस्वीरों से जानिए, कहां हैं और क्या कर रही हैं लालू यादव की सातों खूबसूरत बेटियां - Photo Gallery
इन 7 तस्वीरों से जानिए, कहां हैं और क्या कर रही हैं लालू यादव की सातों खूबसूरत बेटियां

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार बिहार की राजनीति में एक मजबूत पहचान रखता है. उनकी सातों बेटियाँ अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं. कोई राजनीति में पिता की विरासत आगे बढ़ा रही है, तो कोई पेशेवर जीवन या परिवार को प्राथमिकता दे रही है. मीसा भारती और रोहिणी आचार्य जैसी बेटियाँ राजनीति में चर्चित हैं, जबकि अन्य बेटियाँ अपने-अपने क्षेत्र में सफलता की मिसाल बनी हैं. किसी ने वकालत, किसी ने इंजीनियरिंग तो किसी ने डिज़ाइनिंग को करियर बनाया है.

आइए जानते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी की इन सातों बेटियों के बारे में, जिन्होंने अपने-अपने रास्ते पर पहचान बनाई है.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 10, 2025 9:16:01 PM IST

1. मीसा भारती
1/7

1. मीसा भारती

पेशा: राजनीतिज्ञ, सांसद (पाटलिपुत्र लोकसभा)

शादी: शैलेश कुमार (सॉफ्टवेयर इंजीनियर)

बच्चे: 2 बेटियां और 1 बेटा

हाइलाइट: सबसे बड़ी बेटी मीसा पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने पिता लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ाया और बिहार की राजनीति में खुद की पहचान बनाई है। परिवार में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर पार्टी की रणनीति और चुनावी कामकाज में.

2. रोहिणी आचार्य
2/7

2. रोहिणी आचार्य

पेशा: पूर्व मेडिकल स्टूडेंट, राजनीति में भागीदारी (2024 में सारण लोकसभा उम्मीदवार)

शादी: समरेश सिंह (कंप्यूटर इंजीनियर)

बच्चे: 1 बेटी और 2 बेटे

हाइलाइट: रोहिणी ने अपने पिता को किडनी डोनेट की और 2024 में सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। फिलहाल सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं. उन्होंने मेडिकल पढ़ाई की, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की.

3. चंदा यादव
3/7

3. चंदा यादव

पेशा: वकील, सोशल मीडिया एक्टिव

शादी: विक्रम सिंह (पायलट)

हाइलाइट: चंदा राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा अपने परिवार और पिता के समर्थन में नजर आती हैं. उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है.

4. रागिनी यादव
4/7

4. रागिनी यादव

पेशा: व्यवसाय और राजनीतिक परिवार से जुड़ी

शादी: राहुल यादव (समाजवादी पार्टी नेता)

हाइलाइट: रागिनी अपने पति के व्यवसाय में मदद करती हैं और राजनीति के भी हल्के कामों में शामिल रहती हैं.

5. हेमा यादव
5/7

5. हेमा यादव

पेशा: इंजीनियर (BITS मेसरा), परिवार संभालती हैं

शादी: विनीत यादव (राजनीति में सक्रिय)

हाइलाइट: हेमा अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट रही हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिलहाल परिवार को संभाल रही हैं. राजनीतिक सक्रियता नहीं होने के बावजूद परिवार में उनका योगदान महत्वपूर्ण है.

6. धन्नु उर्फ़ अनुष्का राव
6/7

6. धन्नु उर्फ़ अनुष्का राव

पेशा: इंटीरियर डिजाइनर

शादी: चिरंजीव राव (हरियाणा के पूर्व मंत्री के बेटे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष)

हाइलाइट: धन्नु की शक्ल तेजस्वी यादव से मिलती-जुलती है. उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया.

7. राज लक्ष्मी यादव
7/7

7. राज लक्ष्मी यादव

पेशा: MBBS की पढ़ाई, प्रैक्टिस नहीं

शादी: तेज प्रताप यादव (समाजवादी पार्टी नेता)

हाइलाइट: सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी ने MBBS की पढ़ाई पूरी की, हालांकि प्रैक्टिस नहीं करती. उन्होंने राजनीतिक परिवार में रहते हुए शिक्षा और परिवार को प्राथमिकता दी है.

इन 7 तस्वीरों से जानिए, कहां हैं और क्या कर रही हैं लालू यादव की सातों खूबसूरत बेटियां

