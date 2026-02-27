कौन है अब्दुल अजीम? जिनके प्यार में पड़ीं जैकी श्रॉफ की बेटी; जुदाई के वक्त छलके आंसू

Who Is Abdul Azim: टीवी का रियलिटी शो ‘द 50’ इन दिनों खूब सुर्खियों में रहते हैं. शो में एक बार फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ करण पटेल और वंशज सिंह का कमबैक हो गया है. जिसके साथ ही शो का माहौल गरमा गया है. शो में ‘एक्टर बनाम इन्फ्लुएंसर’ की जंग देखने को मिल रही है. शो के टॉप 3 में शिव ठाकरे, मिस्टर फैसू और कृष्णा श्रॉफ ने अपनी जगह पक्की कर ली है. जिनमें शिव ठाकरे की विजेता बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. शो के दौरान कृष्णा श्रॉफ ने पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह अब्दुल अजीम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं. वह एक अफगान एमएमए फाइटर हैं.