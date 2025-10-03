इंटीमेसी में हद पार कर गईं ये हसीनाएं, न्यूड से लेकर लेस्बियन लवमेकिंग सीन तक में नहीं आई शर्म!

न्यूड से लेस्बियन सीन देने में भी नहीं आई शर्म!

आश्रम 3 में ईशा गुप्ता से लेकर गंदी बात स्टार अन्वेषी जैन और लस्ट स्टोरीज में कियारा आडवाणी तक, कई एक्ट्रेसेस ने अपने बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से ऑडियंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. आइए, यहां स्लाइड्स में जानते हैं किस एक्ट्रेस ने किस सीरीज और फिल्म के लिए शर्म और हया छोड़ इंटीमेट सीन दिया है.