इंटीमेसी में हद पार कर गईं ये हसीनाएं, न्यूड से लेकर लेस्बियन लवमेकिंग सीन तक में नहीं आई शर्म! - Photo Gallery
इंटीमेसी में हद पार कर गईं ये हसीनाएं, न्यूड से लेकर लेस्बियन लवमेकिंग सीन तक में नहीं आई शर्म!

Top Bold Actress of Bollywood: स्क्रीन पर इंटीमेट सीन देखना जितना आसान होता है, उतना ही इसे कैमरा के सामने शूट करना मुश्किल होता है. लेकिन, बॉलीवुड में एक नहीं, बल्कि ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने शर्म और हया छोड़कर बिना किसी झिझक के इंटीमेट और लव मेकिंग सीन दिया है. 

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 3, 2025 11:39:25 AM IST

1/10

न्यूड से लेस्बियन सीन देने में भी नहीं आई शर्म!

आश्रम 3 में ईशा गुप्ता से लेकर गंदी बात स्टार अन्वेषी जैन और लस्ट स्टोरीज में कियारा आडवाणी तक, कई एक्ट्रेसेस ने अपने बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से ऑडियंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. आइए, यहां स्लाइड्स में जानते हैं किस एक्ट्रेस ने किस सीरीज और फिल्म के लिए शर्म और हया छोड़ इंटीमेट सीन दिया है.

2/10

ईशा गुप्ता

एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने बॉबी देओल के साथ आश्रम 3 में हॉटनेस का ऐसा तड़का लगाया था कि हर कोई देखता रह गया था. सीरीज में ईशा ने अपने किरदार को खूब बोल्ड तरह से पेश किया था.

3/10

फ्लोरा सैनी और अन्वेषी जैन

एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस की सीरीज गंदी बात में फ्लोरा सैनी और अन्वेषी जैन के लेस्बियन लव मेकिंग सीन ने बवाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

4/10

कियारा आडवाणी

लस्ट स्टोरी में कियारा आडवाणी का ऑर्गेज्म वाला सीन आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है. इस एक सीन से एक्ट्रेस पूरी सीरीज की लाइमलाइट लूटकर ले गई थीं.

5/10

रसिका दुग्गल

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने थ्रिलर और एक्शन सीरीज मिर्जापुर में अपने किरदार से जबरदस्त मिर्च-मसाला लगाया था. इस सीरीज में एक्ट्रेस ने जमकर इंटीमेट सीन्स दिए हैं.

6/10

आदिति पोहानकर

एक्ट्रेस आदिति को उनके आश्रम वेब सीरीज में पम्मी वाले किरदार के लिए जाना जाता है. लेकिन, नेटफ्लिक्स सीरीज शी में एक्ट्रेस का बोल्ड और सिजलिंग अवतार देखने को मिलता है.

7/10

शमा सिकंदर

माया सीरीज में एक्ट्रेस शमा सिकंदर का किरदार जितना दमदार है, उतना ही उनके इंटीमेट सीन्स भी शानदार हैं. एक्ट्रेस के इंटीमेट सीन्स पसीना छुड़ा देते हैं.

8/10

त्रिधा चौधरी

आश्रम वेब सीरीज में त्रिधा चौधरी का बोल्ड अवतार देखने को मिलता है. वह अपने इंटीमेट सीन और बोल्डनेस से पूरी सीरीज में ऑडियंस को बांधे रखती हैं.

9/10

राजश्री देशपांडे

एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने सीरीज सेक्रेड गेम्स में सेमी न्यूड सीन दिया है. वह सीरीज में बोल्डनेस के साथ टॉपलेस होती हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इंटीमेट सीन देती नजर आई थीं.

10/10

सयानी गुप्ता

फॉर मोर शॉट्स सीरीज में सयानी गुप्ता का किरदार फन लविंग होने के साथ-साथ बेहद बोल्ड था. सीरीज में एक्ट्रेस अपने गायनोकॉलोजिस्ट के साथ बोल्ड इंटीमेट सीन देती नजर आई हैं.

