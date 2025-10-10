Karwa Chauth 2025: पूरा दिन व्रत करने के बाद भूलकर भी न खाएं ये चीजें, सेहत हो जाएगी खराब! - Photo Gallery
Karwa Chauth 2025: पूरा दिन व्रत करने के बाद भूलकर भी न खाएं ये चीजें, सेहत हो जाएगी खराब!

What to not eat after karwa chauth fast: आज यानी 10 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम के साथ करवाचौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और पूरा दिन भूखे रहने के साथ-साथ पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं. चांद देखने और पूजा करने के बाद पानी पीकर और मीठा खाकर व्रत खोलती हैं. ऐसे में डॉक्टर्स और डाइटिशियन्स पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को हल्का-फुल्का खाने की सलाह देते हैं. 

By: Prachi Tandon | Published: October 10, 2025 8:52:45 AM IST

1/9

करवाचौथ व्रत खोलने के बाद क्या नहीं खाएं?

करवाचौथ व्रत में पूरा दिन भूखा और प्यासा रहने के बाद शाम को कई चीजों को खाने से बचना चाहिए. नहीं तो एसिडिटी, गैस, अपाचन के साथ-साथ कई अन्य तरह की समस्या भी हो सकती है और आपका पूरा फेस्टिवल मूड बिगाड़ सकती है. आइए, यहां जानते हैं व्रत के बाद क्या-क्या खाना चाहिए और क्या नहीं.

2/9

तला-भुना

करवाचौथ का व्रत खोलने के बाद तला-भुना खाना खाने से बचना चाहिए. कई लोग पूरा दिन व्रत करने के बाद सीधा पूड़ी आदि खाने लगते हैं. लेकिन, यह पेट खराब कर सकता है.

3/9

फास्ट फूड

आजकल के ट्रेंड के मुताबिक, कई लोग व्रत खोलने के बाद रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहां फास्ट फूड आदि खाते हैं. लेकिन, पूरा दिन व्रत करने के बाद फास्ट फूड जैसे-पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि खाने से एसिडिटी और पेट की समस्याएं हो सकती हैं.

4/9

कच्चा सलाद

पूरा दिन व्रत करने के बाद कच्चा सलाद पचाने में दिक्कत हो सकती है. जिसकी वजह से गैस, सूजन और पेट दर्द की समस्या हो सकती है.

5/9

प्रोसेस्ड फूड

व्रत खोलने के बाद पैक फूड जैसे चिप्स,चॉकलेट और हाई फैट-शुगर वाली चीजों को खाने से बचें.

6/9

क्या-क्या खा सकते हैं?

व्रत खोलने के बाद सबसे पहले कुछ मीठा खाना चाहिए. इसके लिए मिठाई की जगह आप खजूर चुन सकती हैं. यह इंस्टेंट एनर्जी देता है और थकान दूर करता है.

7/9

नारियल पानी

लंबे समय भूखे और प्यासे रहने के बाद शरीर को हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी पीएं.

8/9

फल खाएं

व्रत खोलने के बाद केला, सेब, और अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं. यह पचाने में आसान होते हैं और शरीर को ताकत देते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

