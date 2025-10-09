चावल के फरे के बिना क्यों अधूरी है Karwa Chauth की पूजा? जानें इसे बनाने की Recipe
Chawal Ke Phare: ऐसा माना जाता है कि चावल के फरे के बिना अगर आप करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा अधूरी है. जानें चावल के फरे का इस पूजा में क्या महत्व होता है और इसे बनाने का तरीका क्या है.
करवा चौथ 2025
करवा चौथ हर साल सुहागन महिलाओं के लिए खास दिन होता है. यह व्रत पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है.
चावल के फरे
इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा-अर्चना करती हैं. लेकिन, करवा चौथ की पूजा में एक चीज ऐसी है जिसे बिना करना अधूरा माना जाता है. वो है चावल के फरे.
क्यों पूजा में इस्तेमाल होते हैं फरे
चावल के फरे सिर्फ खाने की चीज नहीं हैं. ये पूजा का अहम हिस्सा है और उनका महत्व कई शास्त्रों में बताया गया है. करवा चौथ की पूजा थाली में फरे को सजाना, रंग-बिरंगे फूलों और सिंदूर के साथ रखना, इसे और भी खास बना देता है.
पति पत्नी का रिश्ता मजबूत
कहते हैं कि जैसे करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, वैसे ही चावल के फरे पूजा को पूर्ण और सफल बनाते हैं.
कैसे बनता है फरा
घर में चावल के फरे बनाने की प्रक्रिया भी एक खास अनुभव है. पहले चावल का आटा गरम पानी से गूंथा जाता है. रात भर भिगोए हुए उरद की दाल को नमक, मिर्च जीरा डालकर मिक्सी में पीस लें.
चावल के फरे का महत्व
फिर इसे छोटी-छोटी लोई बनाकर हाथों से फैलाते हुए इसमें उरद की दाल वाला मिक्सर भरे और फिर गुझिया का शेप दे दें. लेकिन, याद रखें इसे पूरी तरह बंद नहीं करना है, आधा खुला रखना है.
ऐसे सजाते हैं पूजा की थाली
इसके बाद, इसे भाप के सहारे पकने दें. फिर निकाल कर हल्का ठंडा होने दें और फिर काट लें और उन्हें थाली में सजाया जाता है. कुछ परिवारों में इसे गुलाब के फूल, रोली और मिठाई के साथ रखा जाता है.
चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूरा होता है व्रत
पूजा के दौरान महिला इन्हें ध्यान से रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा करती हैं. यूपी के कई हिस्सों में फरे के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है.
श्रद्धा का प्रतीक
करवा चौथ की पूजा सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि घर और परिवार में स्नेह और सामंजस्य को बढ़ाने का दिन भी है. जब महिलाएं लाल साड़ी पहनकर, गजरा सजाकर, करवा और फरे के साथ पूजा करती हैं, तो यह दृश्य बेहद खूबसूरत होता है.