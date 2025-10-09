चावल के फरे के बिना क्यों अधूरी है Karwa Chauth की पूजा? जानें इसे बनाने की Recipe

क्यों पूजा में इस्तेमाल होते हैं फरे

चावल के फरे सिर्फ खाने की चीज नहीं हैं. ये पूजा का अहम हिस्सा है और उनका महत्व कई शास्त्रों में बताया गया है. करवा चौथ की पूजा थाली में फरे को सजाना, रंग-बिरंगे फूलों और सिंदूर के साथ रखना, इसे और भी खास बना देता है.