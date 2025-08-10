  • Home>
  • रागिनी MMS गर्ल Karishma Sharma की बोल्ड तस्वीरों ने किया सोशल मीडिया का टेम्परेचर हाई

रागिनी MMS गर्ल Karishma Sharma की बोल्ड तस्वीरों ने किया सोशल मीडिया का टेम्परेचर हाई

करिश्मा शर्मा एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अपने बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं। करिश्मा को असली पहचान सीरियल ये है मोहब्बतें और वेब सीरीज रागिनी MMS: Returns से मिली थी। उनका कॉन्फिडेंस और बेबाक पर्सनालिटी, फैशन सेंस फैंस को खूब पसंद आता है। करिश्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर फैंस के दिल जीत लेती हैं।

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 10, 2025 18:06:15 IST
1/7

सी-ग्रीन स्विमसूट में करिश्मा शर्मा का ग्लैमरस बीच अवतार (Karishma Sharma glamorous avatar in sea-green swimsuit)

करिश्मा शर्मा ने इस फोटो में हरे और नीले शेड के बॉडीकॉन स्विमसूट पहन रखा हैं जो उनके कॉन्फिडेंट अंदाज को दिखा रहा हैं। स्टाइलिश सनग्लास और लहराते बाल उन्हें एकदम फिल्मी सीन वाली वाइब दे रहा हैं।

2/7

वाइट डीप-नेक ऑउटफिट में करिश्मा शर्मा का स्टाइलिश अंदाज (Karishma Sharma's stylish look in white deep-neck outfit)

करिश्मा शर्मा ने इस तस्वीर में वाइट डीप-नेक आउटफिट पहना हैं जिमसे उनकी अदाएं किसी को भी दीवाना बना सकती हैं। खुले बाल, हल्के मेकअप और लंबी बीडेड नेकलेस उनकी लुक को एक अलग ही एलीगेंस टच दे रही है।

3/7

ब्लैक कट-आउट ड्रेस में करिश्मा शर्मा का ग्लैमरस लुक (Karishma Sharma in a black cut-out dress)

करिश्मा शर्मा की यह तस्वीर बोल्ड कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस लुक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रही हैं। काले वन-शोल्डर कट-आउट ड्रेस में उनकी फिटनेस और स्टाइल साफ दिखाई दे रहा है, उनके हल्के कर्ली बाल, ट्रेंडी सनग्लासेस और मिनिमल ज्वेलरी उनके लुक को कम्पलीट कर रहा हैं।

4/7

बैकलेस ग्रीन टॉप और व्हाइट स्कर्ट में करिश्मा शर्मा का फ्रेश लुक (Karishma Sharma in a backless green top and white skirt)

इस तस्वीर में करिश्मा शर्मा का मस्तीभरा और ग्लैमरस अंदाज हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। हरे रंग के बैकलेस टॉप और सफेद स्कर्ट में वह काफी हॉट और खूबसूरत नजर आ रही हैं।

5/7

कट-आउट स्काई ब्लू ड्रेस में करिश्मा शर्मा का पूलसाइड ग्लैम लुक (Karishma Sharma in a cut-out sky blue dress)

इस तस्वीर में करिश्मा शर्मा का पूलसाइड ग्लैम लुक देख कर फैंस उनके दीवाने हो गए है, उन्होंने हल्के आसमानी रंग की कट-आउट ड्रेस पहन रखिहैं जिसमे वो पोज देती नजर आ रही हैं।

6/7

ग्रीन बिकिनी टॉप और कलरफुल शॉर्ट्स में (In a green bikini top and colorful shorts)

करिश्मा ने इस फोटो में हरे रंग की बिकिनी टॉप के साथ मल्टीकलर निटेड शॉर्ट्स कैरी किये है, जो उनके लुक में प्लेफुल और फ्रेश वाइब्स जोड़ रहे है। सनग्लासेस और ओपन हेयर उनकी पर्सनालिटी में एक बोल्ड-कॉन्फिडेंट टच लाते हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

