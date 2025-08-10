रागिनी MMS गर्ल Karishma Sharma की बोल्ड तस्वीरों ने किया सोशल मीडिया का टेम्परेचर हाई

करिश्मा शर्मा एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अपने बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं। करिश्मा को असली पहचान सीरियल ये है मोहब्बतें और वेब सीरीज रागिनी MMS: Returns से मिली थी। उनका कॉन्फिडेंस और बेबाक पर्सनालिटी, फैशन सेंस फैंस को खूब पसंद आता है। करिश्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर फैंस के दिल जीत लेती हैं।