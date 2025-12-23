Kareena Kapoor Stylish Looks: करीना कपूर का पु ग्लैम हो या एथनिक वियर, हर ड्रेस में कहर ढ़ाती हैं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
Kareena Kapoor’s Iconic Bollywood Fashion Looks: करीना कपूर बॉलीवुड की स्टाइल आइकन हैं. पु का ग्लैम, शाही एथनिक कपड़े, रेड कारपेट गाउन और कैजुअल लुक हर स्टाइल में वो फैशन ट्रेंड सेट करती हैं. उनका स्टाइल पारंपरिक और आधुनिक फैशन का सुंदर मिश्रण है.
पु का आइकोनिक ग्लैम
फिल्म कभी खुशी कभी गम में पु का लुक बहुत फेमस हुआ. इसमें लोगो टॉप्स, मिनी स्कर्ट, स्टेटमेंट चश्मा और बोल्ड मेकअप शामिल थे. इस लुक ने फैशन ट्रेंड सेट किए और युवाओं को कॉन्फिडेंट दिखाना सिखाया.
शाही एथनिक कपड़े
करीना को अनारकली, शरारा और भारी कढ़ाई वाले कपड़े पहनना पसंद है. इन्हें अक्सर ज्वैलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ स्टाइल किया जाता है. ये लुक पारंपरिक शाही फैशन और आधुनिक स्टाइल का सुंदर मिश्रण हैं.
पावर लुक ऑन स्क्रीन
करीना के पावर लुक में ब्लेजर, टेलर्ड ड्रेस और शार्प सिल्हूट शामिल हैं. ये लुक उन्हें प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट दिखाता है. इस स्टाइल से बॉलीवुड में करियर-ओरिएंटेड फैशन की नई पहचान बनी.
साधारण और स्टाइलिश ऑफ-ड्यूटी लुक
करीना का ऑफ-स्क्रीन फैशन बहुत सिंपल और कम्फर्टेबल होता है. न्यूट्रल रंग, ओवरसाइज्ड शर्ट, लेगिंग और सनग्लासेस उनके कैजुअल लुक का हिस्सा हैं. सरल स्टाइलिंग में भी बड़ी स्टाइल दिखाई देती है.
रेड कारपेट ग्लैमर
रेड कारपेट पर करीना बोल्ड गाउन, ड्रैमेटिक मेकअप और स्टेटमेंट एक्सेसरीज पहनती हैं. उनका हर लुक कॉन्फिडेंट और ग्लैमर दिखाता है. क्लासिक या एक्सपेरिमेंटल दोनों तरह के आउटफिट में वह हमेशा स्टाइल आइकन रहती हैं.
प्रेग्नेंसी फैशन
करीना ने प्रेग्नेंसी फैशन को बदल दिया. उन्होंने बॉडी-हगिंग ड्रेस और स्टाइलिश कपड़े पहने. इससे महिलाओं को ये संदेश मिला कि प्रेग्नेंसी में भी स्टाइलिश रहा जा सकता है.
मॉडर्न रॉयल एस्थेटिक
आईवोरी और ज्वेल-टोन कलर के आउटफिट में करीना का मॉडर्न शाही लुक दिखाई देता है. साफ कट्स, शानदार फैब्रिक और सादगी उनके स्टाइल की खासियत हैं.
करीना ट्रेंडसेटर लुक
करीना की फैशन जर्नी युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल को मिलाकर कई नए ट्रेंड्स सेट किए. उनका स्टाइल हमेशा कॉन्फिडेंट और शान दिखाता है.