Kareena Kapoor Stylish Looks: करीना कपूर का पु ग्लैम हो या एथनिक वियर, हर ड्रेस में कहर ढ़ाती हैं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

Kareena Kapoor’s Iconic Bollywood Fashion Looks: करीना कपूर बॉलीवुड की स्टाइल आइकन हैं. पु का ग्लैम, शाही एथनिक कपड़े, रेड कारपेट गाउन और कैजुअल लुक हर स्टाइल में वो फैशन ट्रेंड सेट करती हैं. उनका स्टाइल पारंपरिक और आधुनिक फैशन का सुंदर मिश्रण है.